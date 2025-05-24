'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! "Mavi takım beni hak etmedi"

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde; eleme potasına giren Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme, düelloda kozlarını paylaştı. "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevabı düellolar sonunda cevap buldu.

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Eleme adayı olan Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme arasında adaya veda eden isim, fenomen yarışmanın 23 Mayıs akşamı ekranlara gelen son bölümünde belli oldu.

DÜELLODA KIYASIYA MÜCADELE

Düellonun ilk turunda Dilşah ve Meryem ile Sevgi ve Ayşe karşı karşıya geldi. Etap sonunda potadan çıkan isimler Meryem ve Sevgi oldu. Final turuna ise mavi takımdan Dilşah ve Ayşe kaldı.

DİLŞAH ELENDİ

İki tur üzerinden oynanan final etabının kazananı Ayşe Yüksel oldu. Böylece Survivor'a veda eden yarışmacı Dilşah oldu.

"FİNAL DÜZLÜĞÜNDE DEĞİŞEN İNSANLAR OLDU"

Dilşah Kurt, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dayandım ama bir noktadan sonra burası o kadar zor ki! Bedenim iyi ama mental olarak iyi değilim. Ağlaya ağlaya krize girdiğim zamanlar oldu. Mavi takımın beni hak etmediğini düşünüyorum, özellikle son dönemlerde hiç hak etmediler. Takım olmadığımızı son zamanlarda yaşadım. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler."