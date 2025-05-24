Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! "Mavi takım beni hak etmedi"

'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu! "Mavi takım beni hak etmedi"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Survivor&#039;da elenen yarışmacı belli oldu! &quot;Mavi takım beni hak etmedi&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'Survivor'ın 23 Mayıs Cuma akşamı yayınlanan bölümünde; eleme potasına giren Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme, düelloda kozlarını paylaştı. "Survivor'da kim elendi?" sorusunun cevabı düellolar sonunda cevap buldu.

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen Survivor'da büyük finale sayılı günler kaldı. Eleme adayı olan Ayşe Yüksel, Dilşah Kurt, Meryem Kasap ve Sevgi İme arasında adaya veda eden isim, fenomen yarışmanın 23 Mayıs akşamı ekranlara gelen son bölümünde belli oldu.

DÜELLODA KIYASIYA MÜCADELE

Düellonun ilk turunda Dilşah ve Meryem ile Sevgi ve Ayşe karşı karşıya geldi. Etap sonunda potadan çıkan isimler Meryem ve Sevgi oldu. Final turuna ise mavi takımdan Dilşah ve Ayşe kaldı.

'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu!

DİLŞAH ELENDİ

İki tur üzerinden oynanan final etabının kazananı Ayşe Yüksel oldu. Böylece Survivor'a veda eden yarışmacı Dilşah oldu.

'Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu!

"FİNAL DÜZLÜĞÜNDE DEĞİŞEN İNSANLAR OLDU"

Dilşah Kurt, veda konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Dayandım ama bir noktadan sonra burası o kadar zor ki! Bedenim iyi ama mental olarak iyi değilim. Ağlaya ağlaya krize girdiğim zamanlar oldu. Mavi takımın beni hak etmediğini düşünüyorum, özellikle son dönemlerde hiç hak etmediler. Takım olmadığımızı son zamanlarda yaşadım. Final düzlüğüne girdiğimizde değişen insanlar oldu. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi Ayşe Yüksel. Onlar istatistiklerini düşünmeye devam etsinler."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dünya izledi, Türkiye parladı: COBRA II ve ARMA 8X8 Japonya’da göz kamaştırdı!Almanya'daki işini bırakıp Türkiye'de dolmuşçu oldu! Marmara Depremi sonrası gittiği gurbetten 26 sonra bu yüzden dönmüş...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ahmet Kural, 'Gassal' galasında müjdeli haberi duyurdu: Cinsiyeti belli oldu - MagazinGassal galasında müjdeli haberi verdi: Cinsiyeti belli olduSüeda Çil'den 'Sihirli Annem' paylaşımları! Önce tepki, sonra özür - Magazin'Sihirli Annem' krizi! Önce isyan etti, sonra özür dilediAdile Naşit filminde Kemal Sunal'ı oynayacak ünlü açıklandı - MagazinKemal Sunal'ı oynayacak ünlü açıklandıKıvanç Tatlıtuğ'un gizlediği gerçek! Yıllarca bu hastalıkla mücadele etmiş - MagazinTatlıtuğ'un gizlediği gerçek! Yıllarca hastalıkla boğuşmuşYıldız Çağrı Atiksoy kızı Mira Milena'nın yüzünü ilk kez gösterdi - MagazinMira Milena ortaya çıktı! Kızının yüzünü ilk kez gösterdiÖlümden dönen 'Kızılcık Şerbeti'nin eski yıldızı Settar Tanrıöğen: Para bitmek üzere! - Magazin'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılmıştı! 'Para' itirafı olay oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...