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Survivor Pınar Saka ameliyat oldu! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor Pınar Saka ameliyat oldu! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025’in dikkat çeken yarışmacılarından eski milli atlet Pınar Saka’nın son paylaşımı gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde elenen ünlü ismin ameliyat olduğu ortaya çıktı.

Survivor All Star 2025 tüm heyecanıyla devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da, 25 Nisan'da yeni bir eleme gecesi yaşanmıştı.

Survivor Pınar Saka ameliyat oldu! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - 1. Resim

Survivor'da düello finalinde Yağmur Banda ve Pınar karşı karşıya gelmişti. Eleme gecesinin sonunda Survivor'a veda eden isim Pınar Saka olmuştu.

Survivor Pınar Saka ameliyat oldu! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - 2. Resim

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AMELİYAT OLDUĞUNU DUYURDU

Sema ile yaşadığı kavga ile geçtiğimiz sezona damga vuran Pınar Saka, her ne kadar şu an sakin bir sezon geçirse de yine adada kendinden söz ettirmeyi başarmıştı.

Survivor Pınar Saka ameliyat oldu! Sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi - 3. Resim

Yarışma sırasında sakatlık yaşayan Saka, Survivor'a veda ettikten sonra ameliyat oldu. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isim, "Survivor gazisi kalmasın. Sağ dizimdeki menisküs ameliyatım gayet güzel geçti. Merak eden, iyi dileklerini yollayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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