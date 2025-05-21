Yıldız Tilbe'nin 'Maradona' paylaşımı olay oldu! Çok fena sosyal medyanın diline düştü

Yıldız Tilbe, sosyal medya paylaşımında futbol efsanesi Diego Maradona'nın 2020 yılında hayatını kaybettiğini yıllar sonra öğrendiğini ifade etti. Bu paylaşımla sosyal medyanın diline fena düştü. Görenler yorum yağdırdı.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yıldız Tilbe, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın vefatından yeni haberdar olduğunu dile getirdi.

Tilbe, yaptığı paylaşımda "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın altına yorum yağdı. Sosyal medyada “Bana da böyle kafa lazım”, “aa ben de bunu sizden duydum”, “Hayata bu şekil geç kaldım” gibi yorumlar geldi.

MARADONA 60 YAŞINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

60 yaşında hayata veda eden Diego Maradona, ölümünden kısa bir süre önce beyin kan pıhtısı nedeniyle başarılı bir ameliyat geçirmişti.

Ameliyatın ardından doktoru Leopoldo Luque, Maradona'nın durumunun olumlu olduğunu açıklamıştı. Ayrıca, efsane futbolcunun alkol bağımlılığı nedeniyle tedavi görmesi planlanıyordu. Ancak tüm bu beklentilere rağmen, Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.