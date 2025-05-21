Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder'i kaybeden Sezen Aksu saçlarını kısacık kestirdi: Son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı. Yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından büyük üzüntü yaşayan Aksu’nun, bu olay sonrasında saçlarını kısacık kestirdiği iddia edilmişti. Aksu'nun son hali ortaya çıktı.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, aort damarının yırtılması nedeniyle üç gün arayla iki ameliyat geçirmişti.

ÜNLÜ ŞARKICININ SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Yoğun bakımda 18 gün süren tedavisinin ardından hayatını kaybeden Önder'in ölüm nedeni, çoklu organ yetmezliği olarak açıklanmıştı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, sanat ve siyaset dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Önder’in yakın dostu olan ünlü sanatçı Sezen Aksu ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti.

Gazeteci Mehmet Üstündağ’ın iddiasına göre, dostunun vefatının ardından derin bir üzüntü yaşayan Aksu, saçlarını kısacık kestirdi.

Aksu'nun son hali ortaya çıktı. Şarkıcının hem saçlarının rengi hem de modeli görenleri şaşırttı.