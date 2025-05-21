Meryem’den şok tepki: İsmail’in eşyalarını ateşe verdi: Sebebini ise tek tek açıkladı...

Survivor’ın en zorlu mücadelelerinden birinde elenen İsmail Balaban’ın ardından, Meryem Kasap’ın tepkisi olay oldu. Sinir krizi geçiren Kasap, Balaban’a ait eşyaları ateşe verdi. Evini yakmayı bile düşünen Meryem’i durduran şey ise herkesi şaşırttı. Kasap, son bölümde bunu neden yaptığını açıkladı.

Survivor'da perşembe akşamı gerçekleşen eleme düellosu, izleyicilere sürpriz dolu anlar yaşattı. Eleme oyununda karşı karşıya gelen Meryem Kasap ve İsmail Balaban arasındaki mücadele, beklenmedik bir sonuçla noktalandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden İsmail Balaban, Meryem'e yenilerek Survivor macerasına veda etti.

İsmail Balaban’ın adadan ayrılmadan önce vedalaşmak istemesi üzerine yaşananlar ise tansiyonu yükseltti. Meryem Kasap, Balaban'ın tokalaşma teklifini geri çevirdi. Yarışma sonrası duygularını dile getiren Kasap, “Hâlâ sinirliyim, hâlâ İsmail’in bana yaptığı şeyi kabul edemiyorum. Sen beni nasıl kullanabilirsin ya!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Yaşadığı öfke kontrolünü kaybeden Meryem Kasap, Balaban’dan kalan kişisel eşyaları ateşe verdi. Sinir krizi anları ve yanan eşyalar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, izleyiciler iki yarışmacı arasındaki bu gerilimi şaşkınlıkla karşıladı.

"KAFASINDA İSMAİL BİR SENARYO KURDU"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Meryem, "Kafasında İsmail bir senaryo kurdu, bir senaryo yazdı. Bunu da oynamaya çalıştı. Ben buradan ayrılırken başka birisi beni elemesin, ben kendim Meryem'e bıraktım imajı çizmeye çalışıyor. Bir taşla iki kuş yapmış oluyor. Aycan'a da oynamadım, Meryem'le finale kalayım, bende burada giderken Meryem'e bırakmış olayım imajı oluşturmak için. Madem bu kadar çok gitmek istiyordun 3 gün önce Sedat abiyle maçın vardı, orada ona bıraksaydın" ifadelerini kullandı.

Meryem şu sözlerle devam etti:

“Madem İsmail Balaban buradan çok gitmek istedi. Onun da bir şeyi kalmasın diye hepsini ateşe verdim. İsmail bunu hak ediyor. Geldim burada evini de yakacaktım, ateşe verecektim. Baktım orman yanabilir, ondan çekindiğime durdum.”