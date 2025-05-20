Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Bir süredir konserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Nazan Öncel’in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Öncel, yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

69 yaşındaki ünlü şarkıcı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."

"HER ŞEY BİR KALP ÇARPINTISIYLA BAŞLADI"

Hayranlarından ve sanat camiasının yakından takip ettiği bu gelişmenin ardından beklenen açıklama, Nazan Öncel'in kendisinden geldi.

Ünlü şarkıcı, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajlarına teşekkür etti.

Öncel, paylaşımında süreci şu sözlerle özetledi: