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Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel&#039;in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir süredir konserleriyle adından söz ettiren ünlü sanatçı Nazan Öncel’in hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Öncel, yaptığı son paylaşımla sağlık durumu hakkında ilk kez açıklama yaptı.

69 yaşındaki ünlü şarkıcı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz günlerde ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer vermişti:

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama - 1. Resim

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya ‘Hayat bir karış’ ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan’a ‘Bekle beni sana söz geleceğim’ dedim sabah 06’da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen."

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama - 2. Resim

"HER ŞEY BİR KALP ÇARPINTISIYLA BAŞLADI"

Hayranlarından ve sanat camiasının yakından takip ettiği bu gelişmenin ardından beklenen açıklama, Nazan Öncel'in kendisinden geldi.

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama - 3. Resim

Ünlü şarkıcı, resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla hem sağlık durumu hakkında bilgi verdi hem de destek mesajlarına teşekkür etti.

Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'in kalbine stent takıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama - 4. Resim

Öncel, paylaşımında süreci şu sözlerle özetledi:

"Her şey bir kalp çarpıntısı ile başladı. Anjiyo derken nur topu gibi iki stentimiz oldu; iyiyiz diyelim iyi olalım. Bünyeyi biraz neşeye alıştırmak lazımmış meğer. Arayan soran, samimiyetle geçmiş olsun dileklerini ileten herkese bin teşekkür ederim. Var olunuz her daim."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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