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İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İşte Arda Güler&#039;in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler, İstanbul Beykoz Acarkent’ten yaklaşık 3 milyon dolara ultra lüks bir villa satın aldı.1000 metrekarelik villaya 2 milyon dolarlık tadilat yaptıracağı belirtilen Güler’in evi, büyük yüzme havuzu ve etkileyici manzarasıyla dikkat çekiyor.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İstanbul’dan lüks bir villa satın aldı.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 1. Resim

Genç yıldızın, Beykoz Acarkent’te yer alan 5 katlı villası için yaklaşık 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) ödediği iddia edildi.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 2. Resim

Habertürk’ün haberine göre, 20 yaşındaki futbolcu, 1000 metrekare büyüklüğündeki evine ayrıca 2 milyon dolar (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) tutarında tadilat yaptıracak.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 3. Resim

LÜKS VİLLANIN AİDATI İSE 14 BİN TL!

Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL fiyat etiketiyle listelenen villanın, Arda Güler tarafından daha uygun bir bedelle satın alındığı öne sürüldü.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 4. Resim

7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villa, 11 ila 15 yaş aralığında. Beş katlı yapının aylık aidatı ise 14 bin TL.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 5. Resim

Geniş salonu ve ferah mutfağıyla dikkat çeken villada, etkileyici manzara ve büyük yüzme havuzu da öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 6. Resim

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 7. Resim

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 8. Resim

İşte Arda Güler'in yeni villası! İçinde yok yok, fiyatı ise... - 9. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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