Arda Güler'in zor anları! Stattan çıkamadı, İspanya'da haber oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 09:50 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 09:53 - Güncelleme:

LaLiga'nın 37'nci haftasında Real Madrid, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan ve 77 dakika sahada kalan Arda Güler'in maç sonrası kaydedilen görüntüleri ise İspanya'da gündem oldu.

İspanya LaLiga'da Real Madrid, Sevilla deplasmanına konuk oldu. Carlo Ancelotti milli yıldız Arda Güler'e ilk 11'de şans verirken, maç 2-0 konuk ekibin galibiyeti ile sona erdi. Arda Güler'in Sevilla'nın stadyumu Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'dan çıkarken kameraya yansıyan görüntüsü ise İspanya'da haber oldu. İlgili Haber Xabi Alonso kararını verdi, üçüncü isim de belirlendi! Arda'ya takım arkadaşı geliyor CEBALLOS'U TAKİP ETTİ ElDesmarque tarafından paylaşılan videoda, Dani Caballos'un stattan ayrılırken farklı bir çıkış kullandığı görüldü. Ceballos'u takip eden Arda Güler, yanlış yerden çıkarak Real Madrid kafilesini neredeyse kaçıracaktı. Milli futbolcunun Real Madrid takım otobüsünün bulunduğu bölgeden farklı bir yere gitmek üzere olduğu o anlar videoya yansıdı. ARDA'YI GÖREVLİLER UYARDI Alanda imza dağıtan genç yıldızı görevliler uyardı ve stattan çıkması gereken yeri gösterdi. Arda, sonrasında doğru tarafa yönelerek takım arkadaşlarının yanına gitti. (Foto: ElDesmarque)

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sinem Eryılmaz