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Sözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda kadroda büyük revizyona gitmesi beklenen Fenerbahçe'de sürpriz isimler için ayrılık çanları çalıyor. Sarı lacivertliler ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Domonik Livakovic'e İspanya'dan çok ciddi talipler çıktığı iddia edildi, öte yandan yerine alınacak isim bile belirlendi. İşte detaylar...

Büyük umutlarla başladığı sezonu kupasız kapatan, Süper Lig'de ise lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşerek şampiyonluk umutlarını adeta seneye bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar başladı. Başkan Ali Koç'un "Mourinho ile devam" kararının ardından Portekizli teknik adamın transfer listesine sadık kalan sarı lacivertlilerde gelecek isimler kadar gidecek olanlar da gündemde.

İSPANYA'DAN CİDDİ TALİPLER VAR

Fenerbahçe'de bir türlü istikrarı yakalayamayan ve kaleyi uzun bir süre İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic ile yollar sezon sonunda ayrılabilir. Sabah'ta yer alan habere göre, sarı lacivertlilerin Hırvat kalecisine İspanya'da 2 ciddi talip var. Livakovic'in de LaLiga'da oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşmesi bulunan Livakovic'i 10 milyon euronun altında bir bedele satmayı düşünmediği aktarıldı. Livakovic ile yolların ayrılması durumunda ise sarı lacivertlilerin yöneleceği isim belli oldu.

Sözleşmesi bitmeden gidiyor, rotası ise İspanya! Yerine gelecek isim bile belli - 1. Resim

YERİNE GELECEK İSİM...

Fenerbahçe'nin hedefinde Livakovic'in yerini doldurmak için David De Gea var. Fiorentina ile iyi bir sezon geçiren 34 yaşındaki kaleci ile sarı lacivertlilerin görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Sezon sonunda Fiorentina ile sözleşmesi bitecek olan De Gea'nın 1 yıllık opsiyonu bulunuyor.

İspanyol eldiven 2018'de Manchester United forması giyerken 70 milyon euro piyasa değerine ulaşarak kariyer rekoru kırmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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