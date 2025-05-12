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Livakovic ve Yusuf Akçiçek sürprizi! Fenerbahçe'nin listesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Livakovic ve Yusuf Akçiçek sürprizi! Fenerbahçe&#039;nin listesi şaşırttı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sezona flaş transferlerle başlamak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda takımdan ayrılacak oyuncuları da netleştirmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde liste oluşturan sarı lacivertlilerde Yusuf Akçiçek ve Dominik Livakovic listenin başında. İşte Fenerbahçe'den yeni sezonda ayrılacak isimler...

2025-2026 sezonuna kadroda büyük revizyonla başlaması beklenen Fenerbahçe'de listeler yavaş yavaş şekilleniyor. Takıma dahil olacak yıldız isimlerin yanı sıra, mevcut futbolculardan kimlerin ayrılacağı da netleşiyor. Teknik heyet ve yönetim, hangi bölgelere takviye yapılacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor.

LİVAKOVİC VE YUSUF KESİN YOLCU

Peki Fenerbahçe, yeni sezonda kimlerle yollarını ayıracak? TRT Spor'un haberine göre; sözleşmeleri sona erecek olan Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Bright Osayi-Samuel ile henüz sözleşme yenilenmedi. Kontratları devam eden ve yurt dışından teklifler alan Dominik Livakovic ve Yusuf Akçiçek’in ise takımdan ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.

KULÜP ZARARSIZ AYRILMANIN PEŞİNDE

Teknik heyet, Diego Carlos ile ilgili de olumsuz rapor verdi. Yönetim, 11 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı futbolcudan zarar etmeden yolları ayırmayı planlıyor.

Öte yandan sarı lacivertliler, yurt dışı piyasasında ilgi gören isimleriyle de vedalaşabilir. Sebastian Szymanski, Fred ve Sofyan Amrabat ile beklentinin üzerinde teklif gelmesi halinde yolların ayrılabileceği öne sürüldü.

Livakovic ve Yusuf Akçiçek sürprizi! Fenerbahçe'nin listesi şaşırttı - 1. Resim

İKİ İSİM NETLİK KAZANMADI

Sol kanatta forma giyen Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin’in geleceği netlik kazanmadı. Kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen iki futbolcunun bonservislerinin alınıp alınmamasıyla ilgili henüz karar verilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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