Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

"Uzak Şehir" dizisinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki çekti. Bu paylaşımlara tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur oldu.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Ferit Kaya’nın yer aldığı ve Pazartesi akşamları ekrana gelen “Uzak Şehir” dizisi, bu kez oyuncularının reklam tercihiyle gündeme geldi.

Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolündeki Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ TEPKİ YAĞDI

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı bu iş birliğini özellikle İsrail’e yönelik boykot çağrılarının arttığı bir dönemde “zamansız ve duyarsız” olarak değerlendirdi.

Sosyal medya tepkilerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da duruma tepki gösterenler arasında yer aldı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan Cesur, şunları ifade etti: