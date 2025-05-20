Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba&#039;nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur&#039;dan sert tepki
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Uzak Şehir" dizisinin başrolleri Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın eş zamanlı Coca-Cola reklamı paylaşmaları sosyal medyada tepki çekti. Bu paylaşımlara tepki gösteren isimlerden biri de Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur oldu.

Başrollerinde Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Ferit Kaya’nın yer aldığı ve Pazartesi akşamları ekrana gelen “Uzak Şehir” dizisi, bu kez oyuncularının reklam tercihiyle gündeme geldi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - 1. Resim

Dizide Alya karakterini canlandıran Sinem Ünsal ve Cihan Albora rolündeki Ozan Akbaba, sosyal medya hesaplarından aynı anda Coca-Cola reklamı paylaştı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - 2. Resim

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLARIYLA İLGİLİ TEPKİ YAĞDI

Paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, pek çok kullanıcı bu iş birliğini özellikle İsrail’e yönelik boykot çağrılarının arttığı bir dönemde “zamansız ve duyarsız” olarak değerlendirdi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaşımları sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur'dan sert tepki - 3. Resim

Sosyal medya tepkilerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da duruma tepki gösterenler arasında yer aldı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan Cesur, şunları ifade etti:

"Bu ikisi kim tanımıyorum, diziyi bilmiyorum. Maç falan yoksa Kanal D'yi de izleyen biri değilim. Ama bundan sonra Kanal D ve bağlı olduğu gruptaki hiçbir kanalı izlemeyecek, siyonizme destek olan markalara mecrasında yer verdiği sürece boykot edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hangi suça ne kadar ceza verilecek? Bakan Tunç'tan 10.Yargı Paketine ilişkin kritik açıklama!Yusuf Akçiçek için bizzat başkanları geldi! İşte Fenerbahçe'ye sunulan teklif
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gibi dizisinde rol alan Yılmaz’ın kazağı cep yakıyor! Benzerini ikinci el platformda satışa çıkardılar, fiyatı şoke etti - MagazinYılmaz’ın kazağı cep yakıyor! Satışa sunuldu, fiyatı şoke ettiMüge Anlı'dan dikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi o sözlerle duyurdu - MagazinDikkat çeken 'Ezel Bayraktar' açıklaması: Olay gelişmeyi aktardıAslı Hünel ile Saruhan Hünel'in acı günü! Aldıkları haberle yıkıldılar - MagazinAcı haberi 'Hayatını kaybetti' diyerek duyurduApar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi - MagazinApar topar ameliyata alınmıştı! Sağlık durumuna dair açıklama geldiFatma Girik'in vefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdi - MagazinVefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdiEce Seçkin'in konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Şarkıcı çok sinirlendi - MagazinÜnlü şarkıcının konserinde yürekleri ağızlara getiren olay! Çok sinirlendi
Sonraki Haber Yükleniyor...