Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D'nin reyting birincisi dizisi Uzak Şehir bu akşam 26. yeni bölümü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle dizi takipçileri Uzak Şehir bu akşam var mı araştırıyor.

Mardin'de çekimi gerçekleşen ve her bölümüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Uzak Şehir bu akşam var mı 19 Mayıs Pazartesi Kanal D yayın akşında belli oldu.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisi 19 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D ekranlarında sat 20.00'de başlayacak olan dizi özet bölümünün ardından yeni bölümüyle ekrana gelecek. Albora ailesindeki gerilim sezon finaline yaklaşırken izleyici tarafından yakından takip ediliyor. 

Uzak Şehir bu akşam var mı

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

19 Mayıs Pazartesi Kanal D yayın akışına göre, Uzak Şehir 26. bölümü ekrana geliyor. Yeni bölümünde Cihan'ın Boran'ın katiline yaklaşırken Alya'nın Sadakat'e karşı mücadelesi devam edecek. 

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor - 2. Resim

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (26. BÖLÜM ÖZETİ)

Annesi Fikriye'nin ölümüyle sarsılan Alya, pişmanlıklarını yaşar. Cihan ise Alya'nın zor günlerinde yanında durmaya çalışsa da Boran'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme dikkatini dağıtır. 

Boran'ın katillerinin peşine düşen Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçecek. Alya ise Cihan'ı tehlikeden uzak tutmak istemektedir. 

Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor - 3. Resim

Zerrin'in hamileliği iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirir. Kaya gerçeğin peşine düşerken Zerrin'in itirafı Kaya'yı ani bir karar almaya iter. Bu kaosun ardından gücü yeniden ele geçiren Sadakat, yönünü Alya'ya çevirir. Konağa gelen gizemli misafir ise Alya'nın kaderini değiştirecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Anıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri - HaberlerAnıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleriBoluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor! - HaberlerBoluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor!Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - HaberlerBrighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandıNöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesi - HaberlerNöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesiKurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacı - HaberlerKurban Bayramına kaç gün kaldı? 2025 bayram tatili sayacı19 Mayıs bugün hangi maçlar var? 1. Lig'de Play-Off 2. tur oynanacak - Haberler19 Mayıs bugün hangi maçlar var? 1. Lig'de Play-Off 2. tur oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...