Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor

Kanal D'nin reyting birincisi dizisi Uzak Şehir bu akşam 26. yeni bölümü ekrana gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu nedenle dizi takipçileri Uzak Şehir bu akşam var mı araştırıyor.

Mardin'de çekimi gerçekleşen ve her bölümüyle izleyicileri kendine hayran bırakan Uzak Şehir bu akşam var mı 19 Mayıs Pazartesi Kanal D yayın akşında belli oldu.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM VAR MI?

Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Uzak Şehir dizisi 19 Mayıs Pazartesi akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Kanal D ekranlarında sat 20.00'de başlayacak olan dizi özet bölümünün ardından yeni bölümüyle ekrana gelecek. Albora ailesindeki gerilim sezon finaline yaklaşırken izleyici tarafından yakından takip ediliyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

19 Mayıs Pazartesi Kanal D yayın akışına göre, Uzak Şehir 26. bölümü ekrana geliyor. Yeni bölümünde Cihan'ın Boran'ın katiline yaklaşırken Alya'nın Sadakat'e karşı mücadelesi devam edecek.

UZAK ŞEHİR 26. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (26. BÖLÜM ÖZETİ)

Annesi Fikriye'nin ölümüyle sarsılan Alya, pişmanlıklarını yaşar. Cihan ise Alya'nın zor günlerinde yanında durmaya çalışsa da Boran'ın ölümüyle ilgili yeni bir gelişme dikkatini dağıtır.

Boran'ın katillerinin peşine düşen Cihan, Nadim ve Ecmel'in yalanlarını ortaya dökmek için harekete geçecek. Alya ise Cihan'ı tehlikeden uzak tutmak istemektedir.

Zerrin'in hamileliği iki düşman aileyi yeniden karşı karşıya getirir. Kaya gerçeğin peşine düşerken Zerrin'in itirafı Kaya'yı ani bir karar almaya iter. Bu kaosun ardından gücü yeniden ele geçiren Sadakat, yönünü Alya'ya çevirir. Konağa gelen gizemli misafir ise Alya'nın kaderini değiştirecek.