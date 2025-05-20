Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Mayıs 2025 10:20 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 10:32 - Güncelleme:

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından olan 92 yaşındaki Ahmet Mekin, yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ahmet Mekin dün yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı. ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Mekin, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İlgili Haber Fatma Girik'in vefatında ihmal var mı? Savcılık kararını verdi Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Ceylan Yıldız