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Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin&#039;in sağlık durumuna dair açıklama geldi
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından olan 92 yaşındaki Ahmet Mekin, yürüyüş yaptığı sırada bir çocuğun çarpması sonucu yere düşüp kalça kemiğini kırmıştı. Oyuncunun sağlık durumuna dair açıklama yapıldı.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Ahmet Mekin dün yürüyüş yaparken koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin’in kalça kemiği kırıldı.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi - 1. Resim

ÜNLÜ OYUNCUNUN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kalça kırığı nedeniyle hastaneye kaldırılan 92 yaşındaki oyuncunun, Ortopedi Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Akça tarafından kapalı sistem yöntemiyle ameliyat edildiği öğrenildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi - 2. Resim

Mekin, ameliyat sonrası yaptığı açıklamada, "Ameliyatım başarılı geçti ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Apar topar ameliyata alınmıştı! Ahmet Mekin'in sağlık durumuna dair açıklama geldi - 3. Resim

Ahmet Mekin'in kısa sürede eski sağlığına kavuşması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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