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Yeşilçam'ın usta ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yeşilçam&#039;ın usta ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu kalça kemiğini kırarak hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının ameliyat edileceği, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Ahmet Mekin, Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırıldı. 93 yaşındaki sanatçının kalça kemiğinde kırık tespit edildiği öğrenildi.

Uzun yıllardır Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Mekin, mahalle merkezinde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırımdan düştü. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde yapılan 93 yaşındaki sanatçı, daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Yapılan tetkiklerde kalça kemiğinde kırık tespit edilen usta oyuncunun ameliyata alınacağı öğrenildi. Mekin'in sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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