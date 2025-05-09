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Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü sanatçı Nazan Öncel bu sabah ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Anjiyo olacağını açıklayan 69 yaşındaki Öncel, iptal edilen konseri için de özür diledi.

69 yaşındaki ünlü sanatçı Nazan Öncel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bu sabah ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan sanatçı, anjiyo olacağını ve bu nedenle yarınki konserini yapamayacağını duyurdu.

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

Sanatçının paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bi' şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni, sana söz geleceğim' dedim. Sabah 6'da eve döndüğümde cümle kapısında karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi…Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" 

Ünlü sanatçıdan korkutan haber! Apar topar ambulansla hastaneye kaldırıldı - 2. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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