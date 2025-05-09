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Mehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mehmet Ali Erbil; Muhsine Şehnaz Kamiloğlu (2 kez), Nergis Kumbasar, Sedef Altuntaş ve Tuğba Coşkun ile evlenip boşandı. Sezin, Yasmin ve Asli Sadi adında 3 çocuğu olan 68 yaşındaki şovmen, Bursa'da gittiği mekanda yaptığı nafaka açıklamasıyla gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil, Mehmet Çevik'i dinlemek için İstanbul'dan Bursa'ya geldi. İkili, şarkı aralarında sahnede sohbet etti. Şarkıcının, "Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük şovmeni, sunucusu, oyuncusu, tiyatrocu, aktörü" sözleriyle dinleyicilerine takdim ettiği Erbil, "Ancak öldükten sonra kıymetim bilinecek" karşılığını verdi.

Mehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım - 1. Resim

"AYNI OKULDAN MEZUNUZ"

Erbil ve Çevik'in aynı okuldan mezun olduklarını açıklamaları seyircileri şaşırttı. "Biz ikimiz de Nişantaşı Biçki Dikiş'ten mezunuz" diyen Erbil, "Ben kaneviçe bölümündeydim, sen hangi bölümdün? Overlok bölümü mü?" diyerek esprili bir dille durumu anlattı.

"EŞLERİMİ DİNLEDİM"

Eşi Gizem Çevik'i dinleyip, Malta'ya gitmediğini anlatan Mehmet Çevik, "İyi ki eşimi dinlemişim. Eşimi çok seviyorum. Her şey senin başının altından çıkıyor Mehmet Ali Abi" dedi. Ünlü şovmen ise "Ben de eşlerimi çok seviyorum. Ben de eşlerimi dinledim" cevabını verdi.

Mehmet Ali Erbil'den 'nafaka' açıklaması: 29 yıldır kesintisiz ödeyen tek adamım - 2. Resim

"İYİ Kİ DE NAFAKA ÖDEMİŞİM"

Mehmet Çevik'in, Erbil'in Türkiye nafaka birinciliği ödülü sahibi olduğunu söylemesi üzerine izleyenler kahkahaya boğuldu. 29 yıldır kesintisiz nafaka ödeyen dünyadaki tek adamın kendisini olduğunu belirten Erbil, "Helal olsun iyi ki de ödemişim, çocuklarım bana çok iyi baktılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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