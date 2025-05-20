Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Mayıs Survivor kim elendi?

Survivor'da finale kısa bir süre kala yarışmacılar arasında mücadele devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunundan sonra kaybeden takımdan bir isim düelloya çıkacak. İsmail Balaban'ın gidişi sonrasında özellikle Meryem'in tavırları öne çıktı. Hikmet ve Aycan arasında tansiyon yükselmeye başladı. Peki, 20 Mayıs Salı dokunulmazlık oyununu kim kazandı?20 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'daki detaylar...

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununun hangi takımın kazandığı arama motorlarında sorgulatılıyor. Aycan ve Hikmet arasında gerilim zirveye taşınırken, ilk eleme adayı merak konusu haline geldi.

Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 20 Mayıs Salı 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümdeki ayrıntılar...

TV8'in sevilen yarışma programlarından Survivor hız kesmeden devam ediyor. 20 Mayıs 2025 Salı akşamı, All Star ve Gönüllüler, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için zorlu parkurda karşı karşıya geldi.

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda yarışmacılar kıyasıya yarışırken, hangi takımın eleme potasına gittiği de araştırılıyor.

1. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

20 Mayıs Salı günü oynanan 1. dokunulmazlık oyununda All Star ve Gönüllüler, eleme potasına girmemek adına büyük bir ter dökecek.

Acun Ilıcalı'nın bu sezon tanıttığı yeni kurallar, parkurda sürpriz anlar yaşattı. Özellikle, atışların ve bayrak yarışlarının belirleyici olduğu oyunlar rövanşta. 20 Mayıs Salı günü Survivor'da 1. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. ilerleyen saatlerde açıklanacaktır.

SURVIVOR'DA PAZARTESİ GÜNÜ NE OLDU?

Survivor'da İsmail Meryem eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecanla geçen eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.