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19 Mayıs Survivor'da kim elendi? Meryem mi, İsmail Balaban mı? Sürpriz elemede nefesler tutuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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19 Mayıs Survivor&#039;da kim elendi? Meryem mi, İsmail Balaban mı? Sürpriz elemede nefesler tutuldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eleme gecesi oyunu oynandı. Hikmet Meryem düellosunda Hikmet, Aycan İsmail Balaban düellosunda ise Aycan potadan kurtuldu. Bu akşam Meryem ve İsmail arasında oynanan oyun sonucunda bir kişi hem adaya hem de şampiyonluğa veda edecek.

Son dakika Survivor'da kimin elendiği merak konusu oldu.

Survivor 2025 yeni sezonunda finale kısa bir süre kala başarılı yarışmacılardan Meryem ve İsmail Balaban düello oyunu oynadı. Balaban halka oyununu seçmesi üzerine ikili arasında mücadeleye başladı.

19 Mayıs Survivor'da kim elendi? Meryem mi, İsmail Balaban mı? Sürpriz elemede nefesler tutuldu - 1. Resim

19 MAYIS SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 

Meryem ve İsmail çok yakın iki arkadaş olarak bilinmektedir. Meryem, ''Kalan kalır giden gider. O da giderse eşine ailesine kavuşacak. Ben de gidersem çocuğuma kavuşacağım. İsmail iyi bir sporcu.'' dedi.

İsmail iyi olmaktan sıkıldığını söyleyerek, ''Sinirlerimin zirve yaptığı bir dönemdeyim. Kendimi kontrol etmeye çalışıyorum son dönemde. İnsan psikolojisi çok fazla değişkenlik gösteriyor. Aşırı fazla doluluk var. Oturup dertleştiğim birisi yok.'' dedi.

Survivor'da eleme günü yaşandı. Bu akşamki düellonun sonucunda ya Meryem ya da İsmail Balaban adaya veda edecek. 19 Mayıs 2025 kimin elendiği kısa süre içinde belli olacak.

19 Mayıs Survivor'da kim elendi? Meryem mi, İsmail Balaban mı? Sürpriz elemede nefesler tutuldu - 2. Resim

AYCAN İSMAİL'İ YENDİ

İsmail Aycan düellosunda beklenmedi bir son gerçekleşti. Aycan İsmail'i 5-4'lük skorla yendi. Potadan kurtulan Aycan sevinç çığlığı atarken İsmail final düellosunda Meryem ile eşleşti.

HİKMET POTADAN KURTULDU

Hikmet Meryem düellosunu 5-3'lük skorla Hikmet kazandı. Buna göre Hikmet, eleme potasından kurtuldu. Meryem bir sonraki düelloda İsmail ya da Aycan ile karşılaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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