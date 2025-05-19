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Survivor ne zaman bitiyor? Survivor All Star 2025 finale kaç gün kaldı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor ne zaman bitiyor? Survivor All Star 2025 finale kaç gün kaldı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1 Ocak 2025'te TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor All Star yarışmasında finale kısa bir süre kaldı. Her hafta bir yarışmacı adaya veda ederken Survivor yarışmasının ne zaman biteceği merak konusu haline geldi.

TV8'de yayınlanan Survivor 2025 büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Bu sene SMS'siz eleme yöntemiyle yarışmacılar adadaki kaderlerini kendi performanslarıyla belirliyor.

Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenen ve Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulan yarışma programında son viraja girildi.

Survivor ne zaman bitiyor? Survivor All Star 2025 finale kaç gün kaldı? - 1. Resim

SURVİVOR ALL STAR 2025 NE ZAMAN BİTECEK?

Survivor All Star 2025 yarışması nefesleri kesmeye devam ediyor. Survivor All Star 2025 yarışmasında sonlara doğru gelinirken yarışmanın ne zaman biteceği de arama motorlarında araştırılmaya başlandı.

Yapımcılardan Survivor All Star 2025 final tarihi için henüz bir açıklama yapmadı. Ancak tahminlere göre Survivor'ın Temmuz ayında sona ermesi bekleniyor.

Survivor ne zaman bitiyor? Survivor All Star 2025 finale kaç gün kaldı? - 2. Resim

SURVİVOR ALL STAR 2025 FİNALE KAÇ GÜN KALDI?

Survivor eleme düellosunun son olarak İsmail Balaban ve Çılgın Sedat arasında oldu. Final etabında İsmail'in 5-3'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim Sedat oldu.

Survivor All Star 2025 finali Temmuz ayında yapılırsa 2 ay gibi bir süre kaldı. Ancak yapım tarafından final tarihi açıklamadığı için kaç gün kaldığı hakkında bilgi yoktur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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