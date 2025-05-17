Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 16 Mayıs eleme adayı belli oldu

Survivor'da yeni dönem başlıyor. 16 Mayıs haftanın ilk dokunulmazlığı karma oyunlarla başladı. All Star ve Gönüllüler takımı dokunulmazlığı kazanmak için mücadele ederken kaybeden takım, eleme potasına gidecek ismi belirledi. 16 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve eleme adayı merak ediliyor.

Survivor All Star 2025 16 Mayıs Cuma günü yayınlanan bölümde yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için mücadele verdi. Finale adım adım yaklaşırken yarışmacılar potaya girmemek ve takımlarına kazandırmak için kıyasıya mücadele ediyor. Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu merak ediliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı haftanın ilk dokunulmazlığını ve ödülü alarak rahat bir başlangıç yaptı. All Star takımı ise ilk dokunulmazlığı kaybederek ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU 16 MAYIS?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı All Star takımından Meryem oldu. All Star takımı dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme potasına Meryem'i gönderdi.

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz hafta Batuhan Karacakaya-Sedat Kapurtu düellosunun kazananı Batuhan oldu.Sedat mücadeyi kaybederek Survivor hayatına veda etti.