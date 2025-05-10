Survivor'dan diskalifiye olan Almeda'dan bomba paylaşımlar! "Bizi tuzağa düşüren..."

Survivor 2025'ten diskalifiye edilen Almeda Baylan, sosyal medya hesabından yaptığı peş peşe paylaşımlarla yarışmanın gündemini değiştirdi. "Her şeyi anlattığım zaman anlayacaksınız, kimse o kadar masum değil" diyen Almeda bir ismi hedef gösterdi, açıklamalarının devamının geleceğini ima etti. İşte o bomba ifadeler...

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor 2025 All Star-Gönüllüler'de tansiyon düşmüyor. Yarışmaya kırmızı takımda başlayan ancak sonrasında mavi takıma geçiş yapan Almeda Baylan, geçtiğimiz günlerde yarışmadan diskalifiye edilmişti.

Programda peş peşe yaptığı kural ihlalleri sonrası bir de Batuhan ile bir evden yiyecek ve kişisel bakım ürünleri aldığı anlaşılan Almeda için acil durum konseyi toplanmıştı. Acun Ilıcalı, Almeda Baylan'ın yarışmada 4 çalışana şiddet uyguladığını söylerken; Almeda gözyaşlarına boğulmuştu.

PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Almeda Baylan, Survivor'dan diskalifiye edilirken; Dominik'ten dönen Almeda sosyal medya hesabından ses getiren paylaşımlarda bulundu.

Almeda, "Nasıl başlasam bilmiyorum. İçim buruk kalbim kırık. Yediler bizi, sizlerin hakkını nasıl öderim. Beni hiç yalnız bırakmadınız, sizlere çok şey borçluyum. Biz bir aile olduk. Bu kadar sevileceğimi hiç tahmin etmezdim. Umarım sevginize layık olabilmişimdir. Her şeyi tek tek anlatacağım yapılan oyunları! Bu hikaye şu anlık yarıda kaldı ama daha bitmedi. Bana yapılan bu oyunun bedelini iyi niyetimle ödedim" dedi.

"BİZİ TUZAĞA DÜŞÜREN..."

Paylaşımlarına devam eden Almeda, Batuhan Karacaya olayının perde arkasını anlattı.

Almeda, "Batuhan Karacakaya benim hayatımın hatta kalbimin bir köşesinde. Yeri bende başka. Benim elenmemim sebebi asıl o değil size tek tek anlatacağım olayın perde arkasını. Batuhan ben giderken kamera arkası halini biliyorum. Çok üzgündü hatta ağladı. Bizi tuzağa düşüren kimdir diye soracaksanız baş harfi A!" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlarına devam eden ve "Orada sanılan doğrular asıl yalan olanlar. ama her şeyi anlattığım zaman anlayacaksınız kimse o kadar masum değil" diyen Almeda, açıklamalarının devamının geleceğinin sinyalini verdi.

Öte yandan bir paylaşım daha yapan ve birçok ifade kullanan Almeda, "Ayşe sen benim en büyük pişmanlığımsın" dedi. İşte o paylaşım ve Almeda'nın Ayşe'yi hedef aldığı o sözler...