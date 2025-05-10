Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 9 Mayıs Survivor 2025'te 2. ve 3. eleme adayı belli oldu

Survivor'da mücadele hız kesmeden devam ederken haftanın 2 ve 3. eleme adayı belli oldu. 9 Mayıs Cuma Survivor 2025 son bölümde kadınlar haftasının 2. dokunulmazlık oyunu oynadı. Kaybeden takım, potaya giren arkadaşlarını belirledi.

Survivor 2025 All Star Gönüllüler son bölümü, yarışmacıların kıyasıya mücadelesine sahne oldu.

Survivor'da kadınlar haftasının ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Potaya arkadaşlarını göndermek istemeyen iki takımın mücadelesi nefes kesti.

Ayşe, Batuhan, Yusuf'un yokluk adasındaki görüntüleri ile başlayan bölüm, konseyde eleme adayı belirlenmesi ile sona erdi.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dün akşam kadınlar haftasının ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Deniz üzerine kurulu parkurda yarışmacılar, yönlerini bulmakta zorlandı, çoğu zaman parkuru şaşırdılar. Erkekler turunu kırmızı takım, kadınlar turunu mavi takım kazandı.

Final oyununda ise Gönüllüler 2-0 üstünlüğü koruyamadı ve 3-2 skorla dokunulmazlığı All Star takımı kazandı.

2. VE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ilk eleme adayı Sevgi olmuştu. İkinci dokunulmazlığı da kaybeden mavi takım, 2. ve 3. eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Bundan dolayı oylama yapılmasına gerek kalmadı. Bu durumda Ayşe ile Dilşah, haftanın 2. ve 3. eleme adayı oldu. Böylece mavi takımın tüm kadınları (Sevgi, Ayşe, Dilşah) potaya girmiş oldu.