Survivor 2025 All Star sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ani şekilde ayrılması, gündemi adeta sarstı. Son dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Tuğsuz’un, programın yayınlanan 2 Haziran tarihli bölümünde ekranda yer almaması büyük bir merak uyandırdı. Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı, Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi soruları gündemde.

SURVIVOR HİKMET NEDEN YOK?

Survivor 2025 All Star sezonunda yarışan Gönüllüler takımı oyuncusu Hikmet Tuğsuz’un yarışmalarda yer almaması dikkat çekti. 2 Haziran tarihli bölümde ekranlarda görünmeyen Hikmet’in neden adada olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Programın sunucusu Murat Ceylan, yayın sırasında yaptığı açıklamada Hikmet’in özel nedenlerden dolayı Survivor’a devam edemeyeceğini belirtti. Ceylan, ailesiyle yapılan görüşme sonrası kararın alındığını söyleyerek, Tuğsuz’un vedalaşma fırsatı dahi bulamadan yarışmadan ayrıldığını duyurdu.

HİKMET SURVIVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Hikmet Tuğsuz’un ayrılığı, adadaki bir telefon ödülü sonrasında gerçekleşti. Ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından yarışmayı bırakma kararı alan Tuğsuz’un ani kararı hem adada hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışmanın son düzlüğüne gelinmişken yaşanan ayrılık, ekran başındaki izleyicileri de şaşkına çevirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın “Özel sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı” şeklindeki açıklaması dışında, ayrılığın detaylarına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

HİKMET TUĞSUZ SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 All Star sezonundan elenmedi. Performansa veya halk oylamasına dayalı bir veda yaşanmadı. Hikmet'in Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldığı açıklandı.

SURVIVOR HİKMET NEDEN TUTUKLANACAK?

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrılmasının ardından ortaya atılan iddialar, olayın adli boyutunu da gündeme taşıdı. Tuğsuz’un, Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacağına dair söylentiler sosyal medyada geniş yer buldu.

Hikmet Tuğsuz'un tutuklanma iddialarının merkezinde iki farklı suçlama yer alıyor. Dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama iddiası gündemde yer buldu. Tuğsuz’un daha önce de benzer bir suçtan yargılandığı ve kısa süreli hapis cezası aldığı, sonrasında denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı öne sürülüyor.

Şimdi ise bu dosyanın yeniden açıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıktığı belirtiliyor. Yarışmadan özel sebeplerle ayrıldığı açıklansa da, söz konusu adli süreçlerin bu kararın arkasındaki esas neden olup olmadığı açıklığa kavuşmuş değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.