Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi?

Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor&#039;dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor&#039;dan elendi mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor 2025 All Star sezonunda Gönüllüler takımında mücadele eden Hikmet Tuğsuz'un yarışmadan ani şekilde ayrılması, gündemi adeta sarstı. Son dönemin en çok konuşulan yarışmacılarından biri olan Tuğsuz’un, programın yayınlanan 2 Haziran tarihli bölümünde ekranda yer almaması büyük bir merak uyandırdı. Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı, Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi soruları gündemde.

SURVIVOR HİKMET NEDEN YOK?

Survivor 2025 All Star sezonunda yarışan Gönüllüler takımı oyuncusu Hikmet Tuğsuz’un yarışmalarda yer almaması dikkat çekti. 2 Haziran tarihli bölümde ekranlarda görünmeyen Hikmet’in neden adada olmadığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Programın sunucusu Murat Ceylan, yayın sırasında yaptığı açıklamada Hikmet’in özel nedenlerden dolayı Survivor’a devam edemeyeceğini belirtti. Ceylan, ailesiyle yapılan görüşme sonrası kararın alındığını söyleyerek, Tuğsuz’un vedalaşma fırsatı dahi bulamadan yarışmadan ayrıldığını duyurdu.

Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi? - 1. Resim

HİKMET SURVIVOR'DAN NEDEN AYRILDI?

Hikmet Tuğsuz’un ayrılığı, adadaki bir telefon ödülü sonrasında gerçekleşti. Ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından yarışmayı bırakma kararı alan Tuğsuz’un ani kararı hem adada hem sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yarışmanın son düzlüğüne gelinmişken yaşanan ayrılık, ekran başındaki izleyicileri de şaşkına çevirdi. Sunucu Murat Ceylan’ın “Özel sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı” şeklindeki açıklaması dışında, ayrılığın detaylarına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi? - 2. Resim

HİKMET TUĞSUZ SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Hikmet Tuğsuz Survivor 2025 All Star sezonundan elenmedi. Performansa veya halk oylamasına dayalı bir veda yaşanmadı. Hikmet'in Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldığı açıklandı.

Survivor Hikmet neden yok, Hikmet Survivor'dan neden ayrıldı? Hikmet Tuğsuz Survivor'dan elendi mi? - 3. Resim

SURVIVOR HİKMET NEDEN TUTUKLANACAK?

Hikmet Tuğsuz’un yarışmadan ayrılmasının ardından ortaya atılan iddialar, olayın adli boyutunu da gündeme taşıdı. Tuğsuz’un, Türkiye’ye döner dönmez tutuklanacağına dair söylentiler sosyal medyada geniş yer buldu.

Hikmet Tuğsuz'un tutuklanma iddialarının merkezinde iki farklı suçlama yer alıyor. Dolandırıcılık ve silahla kasten yaralama iddiası gündemde yer buldu. Tuğsuz’un daha önce de benzer bir suçtan yargılandığı ve kısa süreli hapis cezası aldığı, sonrasında denetimli serbestlikle serbest bırakıldığı öne sürülüyor.

Şimdi ise bu dosyanın yeniden açıldığı ve hakkında tutuklama kararı çıktığı belirtiliyor. Yarışmadan özel sebeplerle ayrıldığı açıklansa da, söz konusu adli süreçlerin bu kararın arkasındaki esas neden olup olmadığı açıklığa kavuşmuş değil. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Son 50 yılın en kurak günleri! İngiltere'de iklim krizi baş gösteriyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çağla Şimşek Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? Uzak Şehir İpek karakterinin akıbeti merak uyandırdı! - HaberlerÇağla Şimşek Uzak Şehir dizisinden ayrılıyor mu? Uzak Şehir İpek karakterinin akıbeti merak uyandırdı!Uzak Şehir Nare öldü mü? Sahra Şaş diziden ayrılıyor mu? - HaberlerUzak Şehir Nare öldü mü? Sahra Şaş diziden ayrılıyor mu?Mario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı! - HaberlerMario Branco Fenerbahçe'den ayrıldı mı? Jose Mourinho'da veda mesajı!Türkiye Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye ABD Milli maç için geri sayıma başlandı! - HaberlerTürkiye Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye ABD Milli maç için geri sayıma başlandı!35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırı - Haberler35 yaş sınırı kalktı mı? Adalet Bakanlığına memur alımında 35 yaş sınırıAsgari ücret ne kadar, asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 asgari ücret Temmuz zammı gündemin merkezinde! - HaberlerAsgari ücret ne kadar, asgari ücrete ara zam gelecek mi? 2025 asgari ücret Temmuz zammı gündemin merkezinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...