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1 Haziran 2025 Pazar Survivor'da kim kazandı? Batuhan mı, Hikmet mi? Eleme potasındaki isim belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1 Haziran 2025 Pazar Survivor&#039;da kim kazandı? Batuhan mı, Hikmet mi? Eleme potasındaki isim belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da finale günler kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak favori yarışmacı Aycan'ın elenmesi üzerine yarışmada birleşme meydana geldi. Bu gelişmenin ardından bireysel dokunulmazlık oyunları gerçekleşti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesti. İzleyiciler düelloya kalacak isimleri araştırmaya başladı. İşte dün akşam Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

Survivor'da 1 Haziran 2025 Pazar günü ilk bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Öte yandan Aycan'ın elenmesi ile Batuhan, Adem ve Hikmet cephesinde gerilim zirveye çıktı. Adada kalmak için düelloya katılacak yeni eleme adayı arama motorlarında sorgulatılıyor.

Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 1 Haziran Pazar 2025 Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

1 Haziran 2025 Pazar Survivor'da kim kazandı? Batuhan mı, Hikmet mi? Eleme potasındaki isim belli oldu - 1. Resim

1 HAZİRAN 2025 PAZAR SURVİVOR'DA KİM KAZANDI? 

Survivor Türkiye 2025 All Star'da 1 Haziran Pazar akşamı ekrana gelen bölümde hatanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Güçlü yarışmacılardan Batuhan ve Hikmet arasında büyük bir rekabet yaşandı.

1 Haziran 2025 Pazar Survivor'da kim kazandı? Batuhan mı, Hikmet mi? Eleme potasındaki isim belli oldu - 2. Resim

Hikmet ve Batuhan arasındaki skor 4-3'e kadar geldi. Son oyunu Batuhan kazandı ve bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

1 Haziran 2025 Pazar Survivor'da kim kazandı? Batuhan mı, Hikmet mi? Eleme potasındaki isim belli oldu - 3. Resim

ELEME ADAYLARI KİM? (POTADAKİ İSİMLER)

Batuhan Karacakaya'nın 1 Haziran 2025 Pazar günü bireysel dokunulmazlık oyununu kazanması üzerine ada konseyinde bir isim söyledi.

Eleme potasına Meryem'in girmesi gerektiğini söyleyen Batuhan'ın ardından sözü Meryem alarak “Ben potada yarışmaktan keyif alıyorum. Keyifsizim bu ara. Belim ağrıyor. Finale ben de gitmek istiyorum. Batuhan’a söylediği için kırılmadım.” dedi.

SURVİVOR ÖNCEKİ HAFTALARDA KİMLER ELENDİ?

Sırayla adaya veda eden isim Dilşah, Sema ve Aycan olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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