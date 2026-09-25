Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şi'den dikkat çeken 'dostluk' hediyesi

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde iki ülke ilişkilerine dair olumlu mesajlar verdi. Trump, “İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı” derken Şi, görüşmelerinin ikili ilişkiler için yeni bir yol haritası oluşturduğunu söyledi. Şi ayrıca Çin'den Atlanta'ya ‘dostluk’ hediyesi olarak iki pandanın birkaç gün içinde gönderileceğini açıkladı.

Özetle Kaydet a- | +A

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping onuruna Beyaz Saray'da akşam yemeği verdi. İki liderin gündeminde Washington ile Pekin arasındaki ilişkiler ve gelecekteki işbirliği başlıkları yer alırken, yemekte yapılan açıklamalar dikkat çekti.

“İLİŞKİLERİMİZ HİÇ BU KADAR İYİ OLMAMIŞTI”

Trump, ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde iyileştiğini belirterek iki ülke arasındaki bağlara vurgu yaptı. Trump, “İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz, ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şiden dikkat çeken dostluk hediyesi

Trump ayrıca Şi'ye, Amerikalı bir sanatçı tarafından hazırlanan ve Melania Trump ile kendisinin de tasarım sürecine katkıda bulunduğu bir eser hediye etti. ABD Başkanı, hediyeyi iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olarak nitelendirdi.

“ÇİN-ABD İLİŞKİLERİNDE YENİ BİR BOYUT”

Yemekte söz alan Şi Cinping ise Trump ile “samimi ve derinlemesine” görüş alışverişinde bulunduklarını ve çeşitli konularda ortak anlayışa vardıklarını söyledi. Şi, görüşmenin Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdığını belirterek, “Bu görüşme, stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmış ve ikili ilişkiler için yeni bir stratejik yol haritası sunmuştur.” dedi.

Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şiden dikkat çeken dostluk hediyesi



Şi, iki liderin altı aydan kısa süre içinde karşılıklı gerçekleştirdiği resmi ziyaretleri de ikili ilişkiler açısından ‘tarihi’ bir gelişme olarak değerlendirdi. Çin Devlet Başkanı, iki ülkenin sorumlu büyük ülkeler olarak hareket etmesi gerektiğini belirterek halkların beklentilerinin karşılanması ve yeni bir işbirliği anlayışının geliştirilmesi çağrısında bulundu.

ÇİN’DEN DİKKAT ÇEKEN ‘DOSTLUK’ HEDİYESİ

Görüşmede dikkat çeken başlıklardan biri de pandalar oldu. Şi, Çin'den gönderilecek “Ping Ping” ve “Fu Şuang” adlı iki pandanın birkaç gün içinde Atlanta'ya ulaşacağını açıkladı. Şi, pandaların ABD'ye gönderilmesini “Çinliler ile Amerikalılar arasındaki dostluğun” bir örneği olarak nitelendirdi.

Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma! Şiden dikkat çeken dostluk hediyesi

Pandalar, hayvanat bahçesi ile Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği arasındaki koruma anlaşması kapsamında gönderiliyor.

Pekin, 2024'te Atlanta'daki 4 pandayı geri almıştı. Panda ödünç verme programı, Pekin ile Washington arasındaki gerilimler kapsamında bir dönem askıya alınmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala