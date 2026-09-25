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Yaşam

Hatay'da hurdalık alanda korkutan yangın: Alevler bir anda yükseldi

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Hatay'da hurdalık alanda korkutan yangın: Alevler bir anda yükseldi
Başlık ResmiHatayda hurdalık alanda korkutan yangın: Alevler bir anda yükseldi

Hatay’ın Antakya ilçesinde hurdalık ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

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Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde meydana gelen yangına ekipler tarafından müdahale edildi.

Çalışmalar sonucunda alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçilerek yangın kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antakya
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