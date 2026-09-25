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HSK Terfi Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte HSK terfi listesi

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HSK Terfi Listesi Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
Başlık ResmiHSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar 2 yıllık yükselme süresini dolduran hakim ve savcının listesini Resmi Gazete'de ilan etti. Listede adı olması gerektiği halde yer almayanlar, 30 gün içinde HSK'ya yazılı başvuruda bulunabilecek.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı, 25 Eylül 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararla, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili maddesi kapsamında 2 yıllık yükselme sürelerini dolduran hakim ve savcıların isim listesine yer verildi. Kararla birlikte, görev yaptıkları kademede gerekli süreyi tamamlayan hakim ve savcıların yükselme durumları ilan edildi.

HSK TERFİ LİSTESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Yayımlanan listede, "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından: 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21’inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkla Ağustos 2026 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hâkim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 22’nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilân tarihinden itibaren otuz gün içinde Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler." ifadelerine yer verildi.

HSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
Başlık ResmiHSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
HSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
Başlık ResmiHSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
HSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi
Başlık ResmiHSK Terfi Listesi Resmi Gazetede yayımlandı! İşte HSK terfi listesi

HSK TERFİ LİSTESİ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

Editör : ÖZGE YİĞİT
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