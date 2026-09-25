Ankara'da çifte dolandırıcılık! Hem vatandaşı hem suç ortaklarını dolandırdı

Ankara'da dolandırıcılar "Adınıza kredi çekildi, altına çevrildi. Operasyon kapsamında altınları bize teslim etmeniz gerekiyor." diyerek bir vatandaşın 750 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Eve gidip ziynet eşyalarını alan dolandırıcı altınları bozdurup suç ortaklarına göndermeyerek onları da dolandırdı.

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Ankara’da kendini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar bir vatandaşı 750 bin lira dolandırdı. Dolandırıcılardan birisi daha sonra suç ortaklarını dolandırıp paralarla kaçtı.

Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, "Adınıza kredi çekildi, altına çevrildi. Operasyon kapsamında altınları bize teslim etmeniz gerekiyor" ifadeleriyle kandırdıkları A.Y. adlı vatandaşın evinden, içinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı aldı.

Ankarada çifte dolandırıcılık! Hem vatandaşı hem suç ortaklarını dolandırdı

SUÇ ORTAKLARINI DA DOLANDIRDI

Kasayı teslim alan B.G.T.’nin ise ziynet eşyalarını bozurup parayı kendi hesabına aldığı ve kendisi ile ortak hareket eden suç ortaklarına yollamadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan B.G.T. tutuklandı.

A.Y.’yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp adına kredi çekildiğini ve bu parayla ziynet eşyası alındığını söylediler. Şüpheliler, yapılan sözde operasyon çerçevesinde karşılaştırma yapılacağı bahanesiyle mağdurdan evindeki ziynet eşyalarını teslim etmesini talep etti.

Ankarada çifte dolandırıcılık! Hem vatandaşı hem suç ortaklarını dolandırdı

KASAYI ALIP ADRESTEN AYRILDI

Şüpheliler, ziynet eşyalarını teslim almak için B.G.T.’yi mağdurun adresine yolladı. Mağdurun aşağıya inememesi sonrasında eve çıkan B.G.T., içinde yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası olan kasayı alarak adresten ayrıldı.

Kasayla beraber taksiye binen B.G.T.’nin tren istasyonuna gittiği, buradan trene binip izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

ALTINLARI FARKLI KUYUMCULARDA BOZDURMUŞ

Yapılan çalışmalarda B.G.T.’nin kasayı parçaladığı, içindeki ziynet eşyalarını farklı kuyumcularda bozdurduğu ve topladığı parayı kendi hesabına aktardığı belirlendi.

B.G.T.’nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı kendisini yönlendiren diğer şüphelilere yollamayarak suç ortaklarını da dolandırdığı tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Mağdurun şikayeti sonrasında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu B.G.T.’nin izi sürülerek evi bulundu.

22 Eylül tarihinde yapılan operasyonla evinde yakalanarak gözaltına alınan B.G.T., 23 Eylül tarihinde sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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