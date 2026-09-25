Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi dünkü işlemleri %2,74 kayıpla 12.888 puandan tamamladı. Böylece endeks 31 Mart sonrasında yaklaşık 6 aylık dönemde en düşük kapanışını gerçekleştirdi. İçeride fon piyasasında yaşanan gelişmeler ve dışarıda tahvil faizlerindeki yükselişe dikkat çeken analistler; risk iştahındaki düşüşe işaret ederek, BİST 100’de 12.800 desteğinin kritik olduğunu vurguluyor.

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TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasaların iç ve dış gündeminde risk iştahını bozan birden fazla başlık, Borsa İstanbul’da satış baskısının artmasını da beraberinde getirdi.

BİST 100 endeksi dünkü işlemleri yüzde 2,74 kayıpla 12.888,33 puandan tamamladı. Böylece endeks, 31 Mart 2026 sonrasında yaklaşık 6 aylık dönemde en düşük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks dün 13.250 puanı test etse de günün ikinci yarısında hızlanan satışlarla 13 binin altına geriledi ve analistlerin “kırılma noktası” olarak gösterdiği 12.800 desteğine oldukça yaklaştı.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Bazı portföy yönetim şirketlerinin temerrüde düşmesi ve 131 fon hakkında tasfiye kararı alınmasının ardından hisse senedi piyasalarında baskı devam ederken; küresel tarafta petrol fiyatlarının 100 doların üzerindeki seyri, ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve FED’den gelecek dönemde de faiz artışı beklentilerinin artması, piyasadaki fiyatlamalarda etkili oluyor.

Bu arada 17 Eylül’de 232 seviyesinde bulunan Türkiye’nin risk primi (CDS) dün 246’yı aştı.

Borsa kırılma noktasında! BİST 100’de 6 ayın en dip kapanışı

UZUN VADELİ TREND KIRILDI

Ata Yatırım, teknik göstergelerde güç kaybının belirginleştiğine dikkat çekti ve Mayıs 2025’ten bu yana geçerli olan uzun vadeli trend desteğinin kırıldığına dikkat çekerek, haftanın son işlem gününde 12.817 seviyesini ilk kritik destek olarak gösterdi.

Teknik göstergelerdeki zayıf görünüm nedeniyle bu desteğin kırılma riskinin yüksek olduğu değerlendirilirken, 12.817’nin altında, satışların 12.600 ve 12.433 seviyelerine doğru devam edebileceği belirtildi. Olası tepki yükselişlerinde 12.966 ilk direnç olarak öne çıkarıldı.

BU GELİŞMELERE DİKKAT

Kuveyt Türk Yatırım ise önceki günlerdeki sınırlı yükselişe öncülük eden BIST 30 hisselerinde de satış baskısının belirginleşmesine dikkat çekiyor. Kuruma göre bu durum, geri çekilmenin yalnızca belirli hisselerle sınırlı kalmadığını ve endeks geneline yayıldığını gösteriyor.

Satış baskısına ek olarak işlem hacmindeki zayıflamanın da dikkat çekici olduğu belirtilirken, önümüzdeki dönemde fon düzenlemelerine ilişkin gelişmeler, küresel risk iştahı ve yurt içinde açıklanacak makroekonomik verilerin, BİST 100’ün seyri açısından belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Teknik görünümde 12.800 seviyesini kritik destek olarak öne çıkaran Kuveyt Türk Yatırım; aşağı kırılma halinde 12.600 ve 12.400’in takip edileceğini aktardı.