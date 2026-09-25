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Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, MASAK'ın mali istihbarat sistemi EMİS'e sızarak casusluk yapan FETÖ mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendiğini açıkladı. 2012-2018 döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı bakanların verilerinin yasa dışı sorgulandığı, izleri gizlemek için sistem kayıtlarının silindiği tespit edildi. Soruşturmada, aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısı'nın da olduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, bağlantılı yazılım şirketlerine ise TMSF kayyım olarak atandı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, geçmiş dönemde, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) sızan FETÖ casuslarına operasyon düzenlendiğini duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, "Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir!" sözleriyle başladığı açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Soruşturmanın kapsamı ve başlangıç noktası hakkında kamuoyunu bilgilendiren Adalet Bakanı Gürlek, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi’ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır." dedi.

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KRİTİK DİJİTAL ALTYAPIDA FETÖ İZLERİ

Bakan Gürlek, mali istihbaratın dijital süreçlerindeki usulsüzlüklerin zaman aralığına dikkat çekerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK’ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır."

Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!
Başlık ResmiBakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!

YAZILIM ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ ORTAKLIK VE MAHREM YAPILANMA BAĞLANTISI

Tespit edilen şirketler ve bu şirketlerin terör örgütüyle olan karanlık bağlarına değinen Adalet Bakanı, "Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY’nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir." açıklamasını yaptı.

SORUMLU DÜZEYDEKİ İSİMLER DARBE GİRİŞİMİ SONRASI YURT DIŞINA KAÇTI

Şirket ortakları arasında bulunan kişilerin örgüt içindeki pozisyonlarına ve darbe girişimi sonrası süreçteki hareketlerine yönelik Bakan Gürlek, "Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu; bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAKANLARA YÖNELİK YASA DIŞI SORGULAMALAR

Sisteme yönelik teknik incelemeler sonucunda ulaşılan çarpıcı gerçekleri kamuoyuyla paylaşan Gürlek, "EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi’ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir." dedi.

Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!
Başlık ResmiBakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!

SİSTEMDEKİ KAYITLAR SİLİNMİŞ VE LOG TUTULMAMIŞ

Sistem üzerinde yapılan usulsüzlüklerin gizlenmeye çalışıldığına işaret eden teknik veriler hakkında ise Bakan Gürlek, "Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır; yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.

Ortaya çıkan tüm bu delillerin vahametini ve ulusal güvenlik açısından önemini değerlendiren Adalet Bakanı, "Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY’nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır." tespitinde bulundu.

MASAK ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyonun düğmesine basıldığını ve şüphelilere yönelik adli sürecin başladığını duyuran Bakan Gürlek, operasyon bilançosunu şu sözlerle aktardı:

"Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5’i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışında olduğu belirlenen 16’sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek
Başlık ResmiAdalet Bakanı Sayın Akın Gürlek

ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI

FETÖ bağlantılı firmalara yönelik mali yaptırımları ve soruşturmanın genişleme evresini aktaran Gürlek, "Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.’ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır." dedi.

Bu kritik soruşturmanın başarıyla yönetilmesinden dolayı emniyet ve yargı mensuplarını tebrik eden Bakan Gürlek, "Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini paylaştı.

"HUKUK ÖNÜNDE HESAP SORMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı'nın örgütle mücadeledeki tavizsiz tutumunun altını çizerek açıklamasını, "Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz." sözleriyle tamamladı.

Hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerin isimleri şu şekilde:

1. İsmail Kokuroğlu
2. Erhan Doğruöz
3. Erdal Çoban
4. Sadettin Özkan
5. Faik Akbaba
6. Mustafa Durap
7. Bekir Özel
8. İrfan Hacan
9. Emir Üner
10. Mehmet Sami Kuzey
11. Atilla Tanrıkulu
12. Eda Aydoğan (Gözaltı)
13. Faruk Elieyioğlu
14. Güner Eke (Gözaltı)
15. İnönü Akgün Alp (Gözaltı)
16. İsmail Gül
17. Kemalettin Kolutek
18. Mehmet Yazıcı (Gözaltı)
19. Zeki Özcan
20. Zehra Yılmaz (Gözaltı)
21. Özlem Dobur
22. Hakan Çiçek (Cezaevinde)

DÖNEMİN MASAK BAŞKANLARI İFADE VERECEK

Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulacağı belirtilen eski MASAK başkanlarının ise 2009-2014 yıllarında görev yapan Mürsel Ali Kaplan, 2014-1016 yıllarında görev yapan İbrahim Hakkı Polat ve 2016-2019 yıllarında görev yapan Osman Dereli olduğu öğrenildi. Eski MASAK başkanlarının pazartesi günü ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gelecekleri öğrenildi.

Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!
Başlık ResmiBakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün dijital köstebeklerine operasyon!
Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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