İtalyanlar, Galatasaray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdu: Maldini haklı çıktı

Galatasaray'ın Serie A kulübü Milan'dan 38 milyon euro bonservisle transfer ettiği ve 10 milyon euro garanti ücretle 4 yıllık sözleşme imzaladığı Rafael Leao'nun performansı, İtalya'da gündem olmaya devam ediyor. Portekizli yıldız için "Sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı" yorumu yapıldı.

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Uzun uğraşlar sonucu transfer edilen Rafael Leao'nun Galatasaray forması altında beklentilerin altında kalan performansı, eski kulübü Milan'a yakın yayın organlarından Pianeta Milan'da sert eleştirilere konu oldu.

Rafael Leao, ilk 11'de başladığı Trabzonspor maçında hayal kırıklığı yaşattı.

"FİYASKO" YORUMLARI

İtalyan sitesinde yapılan değerlendirmede, "Leao, Türkiye'de katledildi ama Milano'da biz zaten biliyorduk" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Galatasaray taraftarlarının da oyuncunun performansından memnun olmadığı, 4-0 kaybedilen Trabzonspor maçında yaptığı 21 top kaybının ardından sosyal medyada "Fiyasko" şeklinde yorumların yapıldığı belirtildi.

"BU SAHNEYE HİÇ ŞAŞIRMIYORUZ

Pianeta Milan'daki yazıda, "Taraftarlar umutsuzluğa kapılıyor. Biz Milano'da ise bu sahneyi hiç şaşırmadan izliyoruz. San Siro'da gördüğümüzle tamamen aynı" ifadelerine yer verildi.

Portekizli oyuncu, Galatasaray'da 4 maçta 230 dakika süre aldı.

"PAULO MALDINI HAKLIYDI"

Leao'nun kariyerine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerin yapıldığı haberde, Paolo Maldini'nin geçmişte Portekizli oyuncuyla ilgili görüşlerinin haklı çıktığı savunuldu: Rafa sadece bir sosyal medya oyuncusu olarak kaldı, Paolo Maldini haklıydı. Otuz saniyelik video klipte kalan bir yetenek.

Paolo Maldini, Temmuz 2019-Haziran 2023 arasında Milan Teknik Heyet Sorumlusu olarak görev yaptı.

"TARAFTARIN SABRINI TÜKETİR"

Sporx'in aktardığına göre; Rafael Leao'nun oyun tarzının da eleştirildiği yazıda, "Tembel gülümsemeler ve kambur duruşlar. Uzun vadede hayranların sabrını tüketir" denildi.

Portekizli yıldızın zaman zaman gösterdiği performansa da değinilen yazıda, "Ateşlendiğinde, hızlandığında onu seversiniz. Dünyayı ikiye ayıracakmış gibidir. Ama elit futbol kullanılmamış potansiyelle değil, açlıkla gelişir. Ve bu açlık Leao için her zaman tamamen yabancı bir duygu gibi görünmüştür" ifadeleri kullanıldı.

"DÜNYA ÇAPINDA DEĞİL"

Söz konusu haber, 27 yaşındaki futbolcunun kariyerine yönelik ağır bir değerlendirmeyle noktalandı: Dünya çapında bir oyuncu olduğuna inandırılmıştık ama o asla o seviyede bir oyuncu olmadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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