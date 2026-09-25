Reis'ten Galatasaray maçı sözleri: "4-0 çok fantastikti!"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettikleri maça ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Trabzonspor’un yeni hocası Thomas Reis, göreve gelir gelmez Galatasaray karşısında elde ettikleri 4-0’lık galibiyetin aklından bir türlü çıkmadığını söyledi. Alman teknik adam “Hayatımın en çalkantılı haftasıydı. Pazartesi akşamı hâlâ Ludogorets’in başında kenardaydım. Salı günü bir anda şu soru geldi: ‘24 saat içinde Trabzon’da olabilir misin?’ Üstelik de ilk maç Galatasaray’a karşıydı. Düşünmek için fazla zaman yoktu. Takıma bir şeyler katmak için de öyle. Sadece iki antrenman yapabildim. Böyle bir durumda oyunculara 25 farklı şey anlatmaya başlayamazsınız” diye konuştu.

GERÇEK DIŞI GELİYOR

Takımı motive etmekle işe başladığını söyleyen Reis “Bu kısa sürede neyi değiştirebiliriz? Disiplin üzerine çok konuştuk. Net kurallar üzerinde durduk. Herkesin takım arkadaşı için koşması gerektiğini anlattık. Stadyumda 40 binden fazla insan, gerçekten insanı heyecanlandıran bir atmosfer vardı. Sonunda maçı 4-0 kazandık. Benim bile bunu önce biraz sindirmem gerekti. Yaşananlar bir süre gerçek dışı gibi geldi. Biri bana önceden, birkaç gün içinde iki farklı takımın başında iki maça çıkıp ikisini de kazanacağımı söyleseydi, muhtemelen ben de buna para yatırmazdım” dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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