Ankara elektrik kesintisi 26-27 Eylül (Etimesgut, Çubuk, Akyurt, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Sincan, Bala, Gölbaşı, Kalecik planlı kesinti Başkent EDAŞ)
Başkent Elektrik tarafından planlanan şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Ankara’nın birçok ilçesinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte, Ankara elektrik kesintisi 26-27 Eylül Başkent EDAŞ planlı kesinti programı...
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Eylül listesi Başkent EDAŞ tarafından duyuruldu. Ankara'da hafta sonu boyunca Etimesgut, Çubuk, Akyurt, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Sincan, Bala, Gölbaşı, Kalecik, Çamlıdere, Beypazarı, Elmadağ, Nallıhan, Altındağ, Keçiören, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinde kesintiler yaşanacak. İşte Başkent Elektrik planlı kesinti programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 EYLÜL BAŞKENT EDAŞ
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKLUOĞLU, AYDINCIK, TEBERİK, BAHÇELİEVLER MAH.
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCA YUSUF
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:15 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 27
Bakım Çalışması
27.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞRİEKİN, CAMİLİ, GENÇ, 1.1, MAHMUTOĞLAN, SAFFET, İMAM HATİP, KARAÇAY, ŞELALE, TAŞPINAR, YENİCE YOLU SAĞ, PAMUK, ÇEPNİ, BARIŞIK, GEZİNTİ, CUMHURİYET., 103, UHUD, ENDÜSTRİ, AKABE, BİLİM, ADNAN MENDERES, KARDELEN, ALPARSLAN TÜRKEŞ, SAMİ EFENDİ, SEVER, SİRKELİ YEŞİLOVA, STAD
Bakım Çalışması
27.09.2026 16:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUPINAR, KIZILCA, BAŞAK, DENİZ, DOLGUN, ERAT, ZAFER, ANKARA, MESAJ, HİLAL, KARDELEN, ERDEM, BAHADIR, İMAM HATİP, ÇEYİZ, MEŞE, MEHMET AKİF ERSOY., OLGUNLAR
Bakım Çalışması
27.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANKIRI
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, TEBERİK
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKLUOĞLU, AYDINCIK, TEBERİK, BAHÇELİEVLER MAH.
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, TOLKÖY
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, BÜYÜKBAYAT, ŞEHRİBAN, YENİKÖY, BÜYÜKBOYALIK, ÜÇEM
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUYUGÜZEL
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, 1.TAHTACIÖRENCİK, 2.TAHTACIÖRENCİK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖŞEBÜKÜ, KADIBÜKÜ, HARMANCIK, KAYABÜKÜ
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OYMAAĞAÇ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYALAR, KAYABAŞI, İ MELİH GÖKÇEK
Bakım Çalışması
25.09.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, KENT, YEŞİL, ALUÇDAĞI, TEPEBAŞ
Bakım Çalışması
26.09.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, İ MELİH GÖKÇEK
Bakım Çalışması
26.09.2026 12:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELDELEK, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT REİS, ONUR, BİTİŞTİREN, NİGAR, ŞEHİT BARIŞ KIRICI
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLIRMAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, NECATİBEY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 526, KONRAD ADENAUER, 528/1, 549, 536, KAHİRE, 538, 539, 537
Bakım Çalışması
26.09.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILIRMAK, HATAY, OLGUNLAR, MİTHATPAŞA
Bakım Çalışması
26.09.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MİTHATPAŞA, BAYINDIR 2, MEŞRUTİYET, HATAY, KIZILIRMAK
Bakım Çalışması
26.09.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22, 25, 19, KAZAKİSTAN
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 182, BAĞLAR, SARICAKAYA, 115, SEYRAN, 188, 167, HINIS, NARMAN, AŞKALE, SERHAT, BELLİGÜN, TEKMAN, MİHALICIK, ÇAT, 178
Bakım Çalışması
27.09.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAKBULE ÖLÇEN, DOKTOR CEVDET KARA, 56, 11, 71, 53, 71.CADDE UMUT PARK SİTESİ, UMUT PARK KONUT YAPI KOOP., 70, 80/1, 35, 81/1, 80, 61, 58, YURTBEYİ
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKAR, OLGUNLAR, EBRU 1, HİSAR 2, EDİP, RAUF DENKTAŞ, HANEDAN 2, EBRU, ELİF 1, ELİF 4, 1.1, KARAAĞAÇ KÜME, ATA 5, ATAK 1, ŞAFAK 6, NERGİZ 9, KAHRAMAN 1, AKHUN, ACIBADEM, VEZİR, ARIKAN 5, SÜREYYA, AKİK 2, İSKAN, ARIKAN 7, KARACA, AHALİ, AĞAÇ, EVLİYA ÇELEBİ 5, YILMAZ 1, KAVAKLI, ÇAĞATAY, ÇELEBİ, DİLİPAK, FERAH 1, FERAH 10, DİNAR, EMEK., FİKİR, GÖKÇEK, İLİM 7, KUMLU, MÜCAHİT 1, MÜCAHİT 2, MAKAM, KAR, KINIK, KIRLANGIÇ, HİKMET, KARABAĞ, BASİRET, ELİF, BAĞIŞ 1, FARABİ, KAŞGARLI MAHMUT, EZHER 2, FERAH 7, CEREN 2, ATA 2, ARIKAN 4, FERAH, FERAH 9, FECİR 1, EZHER 6, SEYİT GAZİ, SEMİZ, FECİR 3, KARAKOÇ, HÜNER, NERGİZ 8, KAHRAMAN 5, FERAH 2, KAMPÜS, AKİK 1, FERAH 13, EZHER 3, UMUT 3, GÜLGÜN, UMUT 2, CEREN 3, ŞAFAK 5, ŞEHİT İSMAİL KANSU, GÜLGÜN 3, BAĞIŞ 3, ARIKAN 8, EZHER 1, MÜCAHİT 3, KAHRAMAN 6, KARAMAN KÜME, AKİK-, İLİM 5, ŞEHİT MUSTAFA ERCİĞEZ, BONCUK, FARABİ 1, MEHİL, GÜLGÜN 1, UMUT 1, NERGİZ 10, AKASYA 2, EVLİYA ÇELEBİ 1, EZHER 4, MİHRAM 2, ŞAFAK_1, HİSAR, HANEDAN 4, İLİM 6, BAĞIŞ 2, AYASOFYA, ATA 1, YELKEN, ADALET, ELİF 3, BOZKIR, DÜNYA, HAFIZ EFENDİ, ARIKAN 2, BUCAK, ACAR, KAHRAMAN 2, YILMAZ 2, AMİR, ATA 4, FERAH 3, CEREN 1, MEŞALE 1, FECİR 2, ATAK 3, ALİYURT, CEPHE, MOLLA FENARİ, YASİN, UMUT 4, EVLİYA ÇELEBİ 3, KAHRAMAN 8, NERGİZ 13, BAYRAM, ŞEHİT FATİH MEHMET ATA, ELİF 2, BAĞIŞ, GELİBOLU, ATA 3, MİHRAM 4, FERAH 6, SALUR, ATAK 4, MİHRAM 1, YUNUS EMRE.., AKASYA 1, DEVRİŞAN, ALBAYRAK 1, İLİM 2, ALİM, EVLİYA ÇELEBİ 2, SADIK AHMET, DAHİ 1, ARIKAN 3, SELVİ, BELGE, BAĞIŞ 4, HANEDAN 3, FECİR, ALBAYRAK, ATAK 2, EVLİYA ÇELEBİ 4, ARIKAN 1, GÖKÇEDERE, DAHİ 2, ARIKAN, LETAFET, AKŞEMSETTİN, KATİP ÇELEBİ, ELVAN, ÇAVDAR, İLİM 1, HAKYOL, BOZKIR 1, PERİHAN ÖZKAN, FERAH 16, BATTAL GAZİ., ŞENER, VOLKAN, FERAH 5, FERAH 4, EZHER 7, ZİRVE, YAZIR KÜME, ŞEHİT RAFET KESEN, AHESTE, HİSAR 1, DAVET, İLİM 4, İLİM 3, YEŞERTİ, GAZNELİLER, EVLİYA ÇELEBİ, ALAYUNTLU, MENEKŞE, ÜLKÜ, FERAH 15, HAKTAN, AĞDA, ŞEHİT BÜLENT ÖZTÜRK, MEŞALE 2, FERAH 8, AĞILCIK, ENDER, BADEMLİK
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇALI, AKTAŞ, 79, KAZIM KARABEKİR, 107, ATATÜRK.., YEŞİLVADİ SİTESİ, CUMHURİYET., KIBRIS, YEŞİLIRMAK, BİNALİ YILDIRIM, BİNALİ YILDIRIM., ULUBATLI HASAN., ÇAYIR YOLU, 65, 1, SİRKELİ YEŞİLOVA, İKİPINAR, 108, TORAMAN., KIZILCA, YEŞİLYURT MAH, KARŞIYAKA, KARAKÖY, YUVA
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLÖZ, YILDIRIMELÖREN
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ KÜME
Bakım Çalışması
26.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA, ULUAĞAÇ, TEVFİK YILMAZ
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEDİNE, HORASAN, KARDELEN, ZAFER, SAYGIN, KAZAK, KAYNAK, UHUD, HIZIR REİS-2, MEHMET AKİF ERSOY., CESUR, BİLİM, GEDİK, ÇERİ, ŞEHİT GÖKHAN ALTAY, MİHVER
Bakım Çalışması
27.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞRİEKİN, CAMİLİ, GENÇ, 1.1, MAHMUTOĞLAN, SAFFET, İMAM HATİP, KARAÇAY, ŞELALE, TAŞPINAR, YENİCE YOLU SAĞ, PAMUK, ÇEPNİ, BARIŞIK, GEZİNTİ, CUMHURİYET., 103, UHUD, ENDÜSTRİ, AKABE, BİLİM, ADNAN MENDERES, KARDELEN, ALPARSLAN TÜRKEŞ, SAMİ EFENDİ, SEVER, SİRKELİ YEŞİLOVA, STAD
Bakım Çalışması
27.09.2026 16:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUPINAR, KIZILCA, BAŞAK, DENİZ, DOLGUN, ERAT, ZAFER, ANKARA, MESAJ, HİLAL, KARDELEN, ERDEM, BAHADIR, İMAM HATİP, ÇEYİZ, MEŞE, MEHMET AKİF ERSOY., OLGUNLAR
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:15 - 11:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIZIR REİS-1, ZİYA, ŞÜHEDA, YEŞİLYURT, HIZIR, ZEKAİ GÖKŞİN, KAYNAK, HIZIR REİS-2, MEHMET AKİF ERSOY., UHUD, PAMUK, MANSUR
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ELMADAĞ, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
26.09.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARİF ÇALIŞ, AHUDUDU
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKLUOĞLU, AYDINCIK, TEBERİK, BAHÇELİEVLER MAH.
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 16 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKER, 1438, 1421, 1423, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1418, 1424, 1427, 1417, 1434, 1422, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL, 1408, 1426
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, KAPLAN
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 194, 196, KOCATEPE, 198
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 196, KUVAYIMİLLİYE, 183
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 1335, 1314, MERMEROĞLU, 1315, 1333, AYMER, KAYACIK, 1334, TEKDAL, SEÇKİN, KUZUPINARI, GÜLKENT, 1343, 1339, 1336
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1408, 1416
Bakım Çalışması
26.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1408, AYAŞ ANKARA YOLU, 1438, 1433, 1436, 1442, 1437, 1439, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL, 1429
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1408
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 208, 213, ÜÇ ŞEHİTLER, 219
Bakım Çalışması
26.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AÇELYA_1, 254
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUVAYIMİLLİYE
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:45 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1403, 1404, 1402, 1406, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, KILIÇ, 1405, 2639, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:15 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, ZİRVE, 1040, 1035, ETİMESGUT, 1017, 1039
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET KOPARAN, MÜLK, GÜMÜŞÇÜ, TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, KIŞLA, EMİRGAZİ, FETHİYE, BİTİK, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI, KÖY İÇİ
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ ANKARA YOLU, YUKARI YURTÇU, ORHANİYE, KIŞLA
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİMENTO FABRİKASI
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:31 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALAÇLI, VELİHİMMETLİ KARŞIYAKA, VELİHİMMETLİ BAĞLAR, VELİHİMMETLİ MAHALLESİ, BAĞLAR MEVKİİ
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUMLUDERE, 3057
Bakım Çalışması
27.09.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAKBULE ÖLÇEN, DOKTOR CEVDET KARA, 56, 11, 71, 53, 71.CADDE UMUT PARK SİTESİ, UMUT PARK KONUT YAPI KOOP., 70, 80/1, 35, 81/1, 80, 61, 58, YURTBEYİ
Bakım Çalışması
27.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 79, 79 CADDE 41 EVLER SİTESİ
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KALECİK, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GELİNÇİK, NECATI KANDEMİR, DANACI, ATATÜRK/4, 5.-, 12.-, GEÇİT, BİLİNMEYEN18, GAZİ, BAŞAK, ÇAĞDAŞ, ÇINAR/1, ÇUKUROVA/1, KIZILIRMAK, BAŞAK/1, DEĞİRMEN, KUNDURA, 15., 4., KARANFİL, SANAYİİ, CEM, AŞIK VEYSEL, LALE, PINAR, BAŞAK-, UĞUR MUMCU, ATATÜRK, 1., ÇEVRİMLİ, İSTİKLAL, 11., VEZİROĞLU, SULAKYURT, YUSUF AĞA, ÇUKUROVA, LALE ÇIKMAZI, HÜNKAR, 2., BİLİNMEYEN159, 9., MENEKŞE, İNÖNÜ, BİLİNMEYEN59, HACI BEKTAŞ, CUMHURİYET, 3., GENÇLİK, ALTINOK/1, YUNUS EMRE, HASANBABA, 14, 7., AKKUYU, YEŞİLYAZI, YEŞİLLİ, ALTINOK, SARIMBEY, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR, ERENLER, KORUKÖY, ÇAYOBA, 13, ÇINAR
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEDİNE, HORASAN, KARDELEN, ZAFER, SAYGIN, KAZAK, KAYNAK, UHUD, HIZIR REİS-2, MEHMET AKİF ERSOY., CESUR, BİLİM, GEDİK, ÇERİ, ŞEHİT GÖKHAN ALTAY, MİHVER
Bakım Çalışması
27.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞRİEKİN, CAMİLİ, GENÇ, 1.1, MAHMUTOĞLAN, SAFFET, İMAM HATİP, KARAÇAY, ŞELALE, TAŞPINAR, YENİCE YOLU SAĞ, PAMUK, ÇEPNİ, BARIŞIK, GEZİNTİ, CUMHURİYET., 103, UHUD, ENDÜSTRİ, AKABE, BİLİM, ADNAN MENDERES, KARDELEN, ALPARSLAN TÜRKEŞ, SAMİ EFENDİ, SEVER, SİRKELİ YEŞİLOVA, STAD
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURU, BORU, FOÇA, CENNET, ÇAMLIK, SANATORYUM, BAYRAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANATORYUM, BORU, FOÇA, BAYRAK, BARUT, DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEKİRGE, FATİH, CUMA
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SULTAN FATİH, NATOYOLU, 817, 818
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, 314/1, 314/7, 139, 149, TIP FAKÜLTESİ, 313, ŞEHİT BÜLENT BAHADIR, 151, 154, 311, CAMİ
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 311, 328, TIP FAKÜLTESİ, GÖRGÜLÜ, CAMİ, GÖMÜ, ORTATEPE
Bakım Çalışması
25.09.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ERDİK, ORTATEPE, ÇALIKAVAK, GÖRGÜLÜ
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 307/1, 307, 282, 295, 300, 300 SERPMELERİ, 301, 305, 305/1, 306, 285, 147, 302, 146
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 139, 314/1, 146/2, 305, OKULLAR, 146, 140
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2019, NUR
Bakım Çalışması
26.09.2026 11:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1940, 1942, 1907, 1912, 1921, 1920
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOKLUOĞLU, AYDINCIK, TEBERİK, BAHÇELİEVLER MAH.
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖZÜKIZILLI, 123, 31, 84, 93, ORGENERAL ARİF ÇETİN, Ş.ALİ SAYGILI, ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERHAN DİKMEN, 39, 13, 22, MÜFTÜ ABDULLAH, 14, 19, 29, 46, MUSA (KA) ÖZDEM, 72, 67, 81, 62, 23, RAMİS AKDOĞAN, 18, 33, 27, 20, KAVAKKÖY, 82, 2, 8, 26, KAZIM KARABEKİR, 51, 76, 68, 55, 141, 137, NURİ ERDEM, 1, ÖMERLİ/1, 77, 6, 17, 138, 24, 126, 112, 99, 91, 87, 97, 11, 34, 35, YUSUF (HOCA) TÜRKSOY, 43, 80, 75, 85, 102, 94, 70, Ş.ER.SÜLEYMAN GÜRSOY, 105, 95, 41, 59, 60, 74, 73, 71, 83, KOCABAŞ, 10, 36, 135, 100, 50, 58, 113, ŞEHİT AHMET KUBİLAY, ANKARA SAMSUN YOLU 134 KM, 3, 4, ANKARA, 104, 16, 130, 132, 57, 122, 142, 64, DOĞUKENT, 108, ARSLAN ALTINOK, 88, ATATÜRK, TOKİ 2, 15, 139, CERİKLİDE, TOKİ 1, TOKİ 3, HULUSİ (KA) DELİCE, 121, 133, 86, 21, 32, 25, 101, 92, 119, KÜMEEVLER2, KIBRIS GAZİLERİ, CERİKLİDE/1, 175, 145, 147, 127, 62/1, 184, 118, KUZAYYURT, 12, ŞIH DURAN KARAKAYA, COĞUL, 107, AKBOĞAZ, 37, MİMARSİNAN 2, HACIOBASI, ŞEHİT JANDARMA BİNBAŞI ERHAN DİKMEN/3, 96, DOĞANÖREN, 89, SARIYAKA, 114, ALCILI, BARAKLI, KÜME EVLER, 103, 120
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZLU YAYLA, EMREMSULTAN, NALLIKOZLU YAYLASI
Bakım Çalışması
26.09.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BÜLBÜL, İLYAS KAYIŞ, İSMAİL EREL
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇALI, AKTAŞ, 79, KAZIM KARABEKİR, 107, ATATÜRK.., YEŞİLVADİ SİTESİ, CUMHURİYET., KIBRIS, YEŞİLIRMAK, BİNALİ YILDIRIM, BİNALİ YILDIRIM., ULUBATLI HASAN., ÇAYIR YOLU, 65, 1, SİRKELİ YEŞİLOVA, İKİPINAR, 108, TORAMAN., KIZILCA, YEŞİLYURT MAH, KARŞIYAKA, KARAKÖY, YUVA
Bakım Çalışması
26.09.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak UĞUR, HANCI, HOCA AHMET YESEVİ, OĞUZHAN.., SUMRU, ÇAMLICA, BELEDİYE, BÜLTEN, ÇAĞATAY, İLKER, BEYLERBEYİ, OĞUZHAN, PİLATİN, ZAFER., PİR SULTAN ABDAL
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EMEK, AY, DERGAH., POLAT, KINA, ÖZAL, VELİOĞLU, GÜÇLÜ, YAVUZ, ELFİDAN, FATİH, METİN, GÖZDE_1
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEDİNE, HORASAN, KARDELEN, ZAFER, SAYGIN, KAZAK, KAYNAK, UHUD, HIZIR REİS-2, MEHMET AKİF ERSOY., CESUR, BİLİM, GEDİK, ÇERİ, ŞEHİT GÖKHAN ALTAY, MİHVER
Bakım Çalışması
27.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EĞRİEKİN, CAMİLİ, GENÇ, 1.1, MAHMUTOĞLAN, SAFFET, İMAM HATİP, KARAÇAY, ŞELALE, TAŞPINAR, YENİCE YOLU SAĞ, PAMUK, ÇEPNİ, BARIŞIK, GEZİNTİ, CUMHURİYET., 103, UHUD, ENDÜSTRİ, AKABE, BİLİM, ADNAN MENDERES, KARDELEN, ALPARSLAN TÜRKEŞ, SAMİ EFENDİ, SEVER, SİRKELİ YEŞİLOVA, STAD
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 7 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
26.09.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AYAŞ, DERYA., EMLAK, EMRE, ENDER., ELAM, LEYLAK.., MİNİ, POLATLI 1, FİGEN, ERDEN, PAPATYA., EĞRİ, 5., FUNDA, ERMAN, MARTI., ERDA, NERGİZ, BAHÇE., TUNA., KARTAL, ERDAL., ÇAPA., KAYA
Bakım Çalışması
27.09.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
27.09.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMET KOPARAN, MÜLK, GÜMÜŞÇÜ, TAİ LOJMANLARI AKINCILAR, KIŞLA, EMİRGAZİ, FETHİYE, BİTİK, 4.ANA JET ÜSSÜ LOJMANLARI, KÖY İÇİ
Bakım Çalışması
27.09.2026 17:00 - 22:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 185, 214
Bakım Çalışması
27.09.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2202, ANAYURT., KESİKTAŞ
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
Bakım Çalışması
26.09.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, BARBOROS, BEŞYÜZ EVLER, EMEKCİ, LİDER, MEVLANA, MİLLET, MEVLANA 1, OSMAN YILDIZ, SAKARYA
Bakım Çalışması
26.09.2026 16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERKÖY
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
Bakım Çalışması
26.09.2026 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E 90 KARAYOLU, BARBOROS, BEŞYÜZ EVLER, EMEKCİ, LİDER, MEVLANA, MİLLET, MEVLANA 1, OSMAN YILDIZ, SAKARYA
Bakım Çalışması
26.09.2026 16:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERKÖY