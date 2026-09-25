Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

İyi Partili başkanla oğlu, feci kazada yaralandı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İyi Partili başkanla oğlu, feci kazada yaralandı
Başlık Resmiİyi Partili başkanla oğlu, feci kazada yaralandı

İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mustafa Mısırlıoglu geçirdiği trafik kazası sonrası oğlu ile birlikte yaralandı.

Kaydet
|

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Ali Kaleli Kavşağında edinilen bilgilere göre, Mısırlıoğlu yönetimindeki 03 AEB 272 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü 16 BZZ 537 plakalı otomobille çarpıştı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada Mısırlıoğlu, oğlu M.M ve aynı araçta bulunan M.Ç., ile birlikte diğer otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar kaza sonrası olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İyi Partili başkanla oğlu, feci kazada yaralandı
Başlık Resmiİyi Partili başkanla oğlu, feci kazada yaralandı

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
MASAK'TAKİ FETÖ AĞI ÇÖKTÜ
MASAK'TAKİ FETÖ AĞI ÇÖKTÜ
Bakan Gürlek duyurdu: Çok sayıda gözaltı var
"HİZMETİ YOKTU, KURTULDUK"
CHP kurmayları, Mansur Yavaş’ın istifasını değerlendirdi
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
ENFLASYON İÇİN SON TAHMİNLER!
Emeklinin 3 aylık zam oranı belli oluyor
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Şİ'DEN 'DOSTLUK' HEDİYESİ
Pekin-Washington hattında ‘tarihi’ buluşma
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
'MALDINI HAKLI ÇIKTI'
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
KONUTTA SON ORANLAR!
KONUTTA SON ORANLAR!
1 milyon TL’nin güncel geri ödemesi
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
BM'DE UTANMAZ HAREKETLER
İranlı diplomata yönelik provokatif eylem
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
BES'TEN ÇIKACAKLARA 5 UYARI!
Devlet katkısı, stopaj ve kesintilere dikkat!
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
'BU CİHAZI HATIRLADINIZ MI?'
BM kürsüsünden liderlere suikast tehdidi!
KREŞ BAHANESİYLE...
KREŞ BAHANESİYLE...
İBB davasında 13 milyonluk rüşvet itirafı
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
'YOK ARTIK' DEDİRTEN İLAN
Trabzon'da Salah kurnazlığı
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
TÜKETİCİ ARADA KALDI!
Kışlık kıyafet mi? Ailecek yemek mi?
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
DÖNÜŞ TARİHİ BELLİ OLDU
Taraftar haftalardır yolunu gözlüyordu
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
ALTIN HAFTALIK DÜŞÜŞE KOŞUYOR!
Ünlü stratejist kırılma noktasını verdi
ARTIK SÖZLEŞMEDE YAZACAK
ARTIK SÖZLEŞMEDE YAZACAK
Uzaktan çalışma yönetmeliğinde değişiklik
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
MÜCTEBA HAMANEY HAYATTA MI?
Pezeşkiyan, ABD basınına açıkladı
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
ODAĞINI SAHAYA ÇEVİRDİ
İsmail Kartal eleştirilere kulaklarını tıkadı
YEŞİL VATAN NEFES ALDI
YEŞİL VATAN NEFES ALDI
Terör ateşi söndü ormanlar kurtuldu
BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ
BİNLERCE KİŞİ PROTESTO ETTİ
ABD'de Netanyahu nefreti sokaklara sığmadı!
DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR
Slogan mı, geleceğin yeni haritası mı?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Eylül (Etimesgut, Çubuk, Akyurt, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Sincan, Bala, Gölbaşı, Kalecik planlı kesinti Başkent EDAŞ)
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Eylül (Etimesgut, Çubuk, Akyurt, Çankaya, Mamak, Pursaklar, Sincan, Bala, Gölbaşı, Kalecik planlı kesinti Başkent EDAŞ)
Kaydet
İtalyanlar, Galatasaray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdu: Maldini haklı çıktı
G.Saray'ın servet ödediği yıldızı yerden yere vurdular
Kaydet
Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün casuslarına büyük operasyon
Bakan Gürlek duyurdu: FETÖ'nün casuslarına büyük operasyon
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.