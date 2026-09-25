Ankara metrosunda iddiaya göre yer verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir yolcunun, yanında eşi bulunan kişiye küfür ettiği öne sürüldü. Uyarılmasına rağmen sözlerini sürdürdüğü belirtilen şahıs, çıkan kavganın ardından yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Ankara metrosunda yolcular arasında başlayan yer tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Görüntülere göre tartışmanın taraflarından biri, yanında eşi bulunan yolcuyla sözlü atışmaya girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şahsın küfür ettiği, diğer yolcunun ise kendisini uyarmasının ardından gerginliğin büyüdüğü görüldü.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre olay, metroda yer verme meselesi nedeniyle başladı. Yolculardan biri, yanında eşi bulunan kişiye küfür etti. Küfür etmemesi yönündeki uyarıya rağmen sözlerini sürdürmesi üzerine iki taraf arasında kavga çıktı.

Ankara metrosunda yer verme tartışması kavgaya dönüştü

Kavganın ardından küfür ettiği öne sürülen şahıs yere yığılırken, çevredeki yolcular tarafları ayırmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Metro içerisindeki gerginlik bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışmanın büyüdüğü ve çevredeki yolcuların olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

Olayın ardından taraflardan birinin söylediği sözler de kayda yansıdı. Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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