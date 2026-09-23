Gaziantep'te çatıda kavga eden şahıslar yürekleri ağza getirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde 2 kişinin 5 katlı binanın çatısında kavga ettiği anlar yürekleri ağza getirdi. Kavga eden kişilerin düşme tehlikesi geçirdiği anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gaziantep'te 2 kişinin beş katlı binanın çatısında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kavga esnasında çatıda birbirleriyle itiştiği ve birkaç defa düşme tehlikesi yaşadığı anları yürekleri ağza getirdi.

Olay, Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde yaşandı. Öne sürülene göre, beş katlı bir binanın çatısında olan 3 kişiden 2'si arasında bilinmeyen bir sebeple anlaşmazlık ve tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İki kişinin, beş katlı binanın çatısında kavga ettiği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahısların kavga esnasında çatıda birbirleriyle itiştiği ve birkaç defa düşme tehlikesi yaşadığı anları ise yürekleri ağza getirdi.

Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen o anlar bu kadar da olmaz dedirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala