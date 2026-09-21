Bursa'da kavgada silah çeken şahıs kendini vurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahına sarılan Hamza Ç., kendini bacağından vurdu. Sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınan yaralı şahıs "Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız" dedi.

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Bursa’nın Osmangazi ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 17 yaşındaki genç ile karşı taraftaki bir kişi bacağından yaralanırken, şüpheli şahıs ise silahını ateşlediği esnada yanlışlıkla kendi bacağını vurdu.

Olay, Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir parkta yaşandı. Öne sürülene göre Hamza Ç., parkta kalabalık bir grupla sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında taraflar arasında arbede çıktı. 17 yaşındaki gencin darp edildiği öne sürülürken, olay esnasında Hamza Ç. silahına sarıldı.

Bursada kavgada silah çeken şahıs kendini vurdu

ÖNCE KENDİNİ SONRA BAŞKASINI VURDU

Silahın ateşlenmesi sonucu Hamza Ç., önce kendi bacağından yaralanırken, sonrasında karşı tarafta olan Berat O. da bacağından vuruldu. Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren sağlık ekipleri, sonrasında yaralıları farklı hastanelere gönderdi. Tedavi altına alınan Hamza Ç.’nin sedyeyle ambulansa götürüldüğü esnada sağlık ekiplerine, "Abi hakkınızı helal edin, beni bu kadar kaldırdınız" demesi dikkat çekti.

Bursada kavgada silah çeken şahıs kendini vurdu

Öte taraftan olayın sonrasında bir süre çevresine tepki gösteren genç, daha sonra sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Mahalle sakinleri ise son dönemde gençler arasında yaşanan kavgalarda film ve sosyal medya içeriklerinin etkili olduğunu iddia etti.

Polis ekipleri olayla alakalı inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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