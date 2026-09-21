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Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar'a ne oldu, öldü mü? Tamer Kahveci'den itiraf geldi

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Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar'a ne oldu, öldü mü? Tamer Kahveci'den itiraf geldi
Başlık ResmiMüge Anlıda aranan Ayşegül Yaşara ne oldu, öldü mü?

Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar'ın acı sonu ortaya çıktı. İddiaların odağındaki Tamer Kahveci 'den itiraf geldi. Peki, Müge Anlı'da aranan Ayşegül Yaşar'a ne oldu, öldü mü?

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 54 yaşındaki Ayşegül Yaşar, Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesindeki ormanlık alanda ölü bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu Ayşegül Yaşar cinayeti, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına saatler konu olmuştu. Program sırasında canlı yayına bağlanan katil zanlısı Tamer Kahveci’nin çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Kahveci'nin hırsızlık geçmişi olduğu ortaya çıkmıştı.

Müge Anlıda aranan Ayşegül Yaşara ne oldu, öldü mü?
Başlık ResmiMüge Anlıda aranan Ayşegül Yaşara ne oldu, öldü mü?

ORMADA BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki evinden 26 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrılan Ayşegül Yaşar’dan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından başlatılan arama çalışmaları günlerdir sürdürülüyordu.

Yapılan çalışmalar kapsamında Yaşar’ın cansız bedeni, bugün Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Geben Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda bulundu. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi Tamer Kahveci, kadını otomobilde boğarak öldürdüğünü ve ziynet eşyalarını aldığını itiraf etti.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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