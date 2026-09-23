Fransız tiyatrosunun tanınan isimlerinden oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis (43), Belçika'nın Namur kentinde kendi isteğiyle yaşamını sonlandırdı. Denis, 2023'te geçirdiği kasık fıtığı ameliyatında takılan implantın ardından üç yıldır dayanılmaz ağrılar çektiğini anlatıyordu. Peki, Arnaud Denis kimdir, hastalığı neydi?

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Fransız oyuncu, tiyatro yönetmeni ve oyun yazarı Arnaud Denis, 31 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi.

Molière Ödülleri’ne üç kez aday gösterildi. 2025 yılında, Tehlikeli İlişkiler adlı oyunun yönetmenliğiyle Eleştirmenler Birliği Ödülü’nü kazandı.

Arnaud Denis, tiyatroyla tanıştığı iki dilli Jeannine-Manuel Okulu’nda eğitim gördü. Ardından iki yıllığına ABD’nin New Jersey eyaletine gitti. Burada Shakespeare’in Hamlet ve Oscar Wilde’ın "Ciddi Olmanın Önemi "adlı oyunlarında İngilizce olarak sahne aldı.

Fransa’ya döndüğünde Jean Périmony ve Jean-Laurent Cochet’den ders aldı. Daha sonra Paris Ulusal Yüksek Dramatik Sanatlar Konservatuvarı’na girerek Dominique Valadié’nin sınıfında bir yıl eğitim gördü. Denis, 15 yıl boyunca Ionesco’nun Kel Şarkıcı, Molière’in Scapin’in Dolapları ve Bilgiç Kadınlar gibi oyunlarını sahneledi; Scapin, Alceste ve Dorian Gray gibi karakterleri canlandırdı.

2008 yılında Les Compagnons de la Chimere, Fransa Vakfı’nın Oulmont Ödülü’nü kazandı. Arnaud Denis ise 2009’da Paris Belediye Binası’nda düzenlenen törende Brigadier Ödülü’nü aldı.2018 yılında, Jean-Marie Besset’nin Jean Moulin, évangile adlı oyununda canlandırdığı Jean Moulin rolüyle Molière Ödülleri’nde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu kategorisine aday gösterildi. Oyun, Théâtre 14 Jean-Marie-Serreau’da sahnelendi.

2023 yılında Paris’te Charles Bonnier, Axel Blind ve Delphine Depardieu ile birlikte, oyunculuk mesleğine yönelik eğitim veren Académie Aparté adlı okulu kurdu.

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