2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ve 2026 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık) başvuru takvimi belli oldu. Sınavlara başvurular, 23 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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2026 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-EUS) ve 2026 Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Eczacılık), 7 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.Sınavlara başvurular, 23 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2026-EUS ve 2026-STS Eczacılık başvuruları başladı

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 23 Eylül 2026 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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