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Ballon d'Or 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!

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Ballon d'Or 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!
Başlık ResmiBallon dOr 2026 ne zaman?

2026 Altın Top ödülünün sahibini bulacağı törenin adresi ve tarihi belli olurken, erkekler kategorisinde yarışacak 30 futbolcu da açıklandı. Son şampiyon Ousmane Dembele'nin yanı sıra Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland, Jude Bellingham ve Vinicius Junior gibi yıldızlar listede yer aldı. Peki 2026 Ballon d'Or ne zaman yapılacak, tören nerede düzenlenecek? İşte 2026 Ballon d'Or adayları ve organizasyona ilişkin tüm ayrıntılar...

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Dünya futbolunda sezon boyunca gösterilen bireysel performansların değerlendirildiği Ballon d'Or 2026 için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği organizasyonda erkekler kategorisinin adayları kamuoyuna duyuruldu.

Ballon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!
Başlık ResmiBallon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!

BALLON D'OR 2026 NE ZAMAN?

2026 Ballon d'Or ödül töreni 26 Ekim 2026 tarihinde 70. kez gerçekleştirilecek.

Bu yılki organizasyona İngiltere'nin başkenti Londra ev sahipliği yapacak. France Football ve UEFA'nın ortak çalışmasıyla düzenlenecek törende erkekler Ballon d'Or ödülünün yanı sıra kadın futbolu ve farklı kategorilerdeki ödüller de sahiplerini bulacak.

Ballon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!
Başlık ResmiBallon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!

BALLON D'OR 2026 ADAYLARI

Kariyerinin son dönemlerindeki Lionel Messi, uzun süredir dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasında bulunan Kylian Mbappe, Erling Haaland ve Vinicius Junior ile genç yıldız Lamine Yamal aynı listede yer alıyor.

Geçen yıl ödülü alan Ousmane Dembele de yeniden aday gösterilirken, Jude Bellingham, Rodri, Harry Kane, Lautaro Martinez ve Bruno Fernandes gibi isimler de 30 kişilik listede bulunuyor.

Ballon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!
Başlık ResmiBallon dOr 2026 ne zaman? Bu senenin adayları belli oldu!

Jude Bellingham, Kylian Mbappe, Vinicius Junior (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Marquinhos, Nuno Mendes, Joao Neves, Willian Pacho, Fabian Ruiz (PSG), Erling Haaland (Manchester City), Rodri (Manchester City/Barcelona), Gabriel Magalhaes, Declan Rice, William Saliba (Arsenal), Luis Diaz, Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano (Bayern Münih), Pau Cubarsi, Lamine Yamal (Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/PSG), Lautaro Martinez (Inter), Bruno Fernandes (Manchester United), Lionel Messi (Inter Miami), Sadio Mane (Al Nassr), Julian Quinones (Al Qadsiah)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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