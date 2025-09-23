Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler!

Paris’te gerçekleştirilen Ballon d’Or 2025 ödül töreninde futbol dünyasının yıldızları taçlarını aldı. Şampiyonların listesinde büyük sürprizler ve genç yeteneklerin parlarken Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın genç futbolcular kategorisindeki sıralaması ise Türk futbolu için gurur kaynağı oldu. Sporseverler 2025 Ballon d'Or sıralaması ve kazanan isimleri merak ediyor.

Dünya futbolunun zirvesindeki isimlerin bir araya geldiği 2025 Ballon D'Or sıralaması belli oldu. Erkek ve kadın futbolcuların yanı sıra genç yeteneklerin ödüllerinin dağıtıldığı bu gece, Paris'te büyük bir organizasyonla gerçekleşti. 

2025 BALLON D'OR SIRALAMASI

Ballon d’Or 2025’te Erkeklerin Altın Top ödülü, Paris Saint-Germain forması giyen Ousmane Dembélé’nin oldu.

2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - 1. Resim

İkinci sırayı Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal alırken, PSG’den Vitinha üçüncülükle geceyi kapattı.

Kadın futbolunda ise ödül Barcelona’nın ve İspanya Milli Takımı’nın yıldızı Aitana Bonmatí’ye verildi.

2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - 2. Resim

Teknik direktörler kategorisinde Luis Enrique (erkek) ve Sarina Wiegman (kadın) yılın en iyileri arasına girerken, yılın kulübü erkeklerde Paris Saint-Germain, kadınlarda Arsenal seçildi.

Genç futbolcular için verilen Kopa Trophy’de Lamine Yamal üst üste ikinci kez ödülün sahibi oldu. Ardından sırasıyla Désiré Doué, João Neves ve Estêvão geldi. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise bu listede 5. sırada yer alarak genç yetenekler arasında adından söz ettirdi.

Ayrıca kaleciler kategorisinde Gianluigi Donnarumma ve Hannah Hampton, forvetlerde Viktor Gyökeres ve Ewa Pajor ödülleri aldı.

2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - 3. Resim

KENAN YILDIZ BALLON D'OR KAÇINCI OLDU?

Kenan Yıldız, Kopa Trophy (21 yaş altı en iyi genç futbolcu ödülü) adayları arasında yer aldı. Bu kategoride genç yetenekler arasında 5. sıraya yerleşti. Sıralamada Lamine Yamal birinci oldu.

2025 Ballon d'Or sıralaması nasıl? İşte kazanan isimler! - 4. Resim

CHP'li eski Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun başını ağrıtacak 5.5 milyonluk hareket! Lüks araç bile almış
