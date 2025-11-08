Bir yıl daha geride kalıyor. Yurdun dört bir yanında yeni yıl için heyecanlı bekleyiş sürerken, "31 Aralık 2025 resmi tatil mi, yarım gün mü?" soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025 yılı resmi tatil takvimi aramalarda öne çıkıyor.

31 ARALIK 2025 RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih resmi tatil kapsamına girmiyor ve yarım gün tatil olarak da kabul edilmiyor.

Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve bankalar 31 Aralık’ta normal mesai düzeninde çalışacak.

1 OCAK 2026 RESMİ TATİL

31 Aralık günü mesai devam ederken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle bütün yurtta resmi tatil ilan edilecek.

Bu tarihte kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ