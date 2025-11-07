Yeni sezona damga vuran Taşacak Bu Deniz dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük beğeni topluyor. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisinin 5. bölümünde heyecan dolu sahnelere yer verilirken, "Taşacak Bu Deniz 5. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

TAŞACAK BU DENİZ 5. BÖLÜM YAYINLANDI MI, NEREDEN İZLENİR?

Taşacak Bu Deniz, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Dizinin 5. bölümünün 7 Kasım 2025 tarihinde izleyici karşısına çıkmasının ardından, "Taşacak Bu Deniz 5. bölüm yayınlandı mı, nereden izlenir?" soruları gündemde genişçe yer alıyor.

Dizide ilk 4 bölüm TRT 1'in resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. 5. bölümün de aynı şekilde TRT 1'in resmi kanalları üzerinden yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İlgili Haber MİT istihbarat uzmanı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler?

TAŞACAK BU DENİZ NE ANLATIYOR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi seyirciye sunuyor.

Hikayede, bu çatışma ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler ile aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikayeye dönüşüyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.