Bakan Bak'tan Gökmen Özdenak için taziye mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden milli futbolcu Gökmen Özdenak için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Osman Aşkın Bak, taziye mesajında, "Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gökmen Özdenak'ın vefat haberini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski milli futbolcu ve spor yazarı merhum Gökmen Özdenak'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve futbol camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
