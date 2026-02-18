Ramazan boyunca İstanbul'daki 144 camide hatimle teravih, 81 camide enderun usulü teravih namazı kılınacak, 92 cami 24 saat ibadete açık olacak.

İstanbul’daki camilerde 11 ayın sultanı ramazanın manevi iklimi, teravih namazından mukabeleye, itikafa ve Sakal-ı Şerîf’in ziyaret edileceği ibadethanelere kadar birçok programla yaşanacak.

Metropol camilerinde vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi için hazırlıklar tamamlandı, temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı. Ramazan boyunca camilerdeki programlar da belirlendi. Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi , Ataşehir Mimar Sinan, Eyüp Sultan, Süleymaniye ve Valide-i Cedid gibi İstanbul’un her iki yakasının simge camileri başta olmak üzere birçok cami 450 yıllık Osmanlı geleneği olan ışıl ışıl mahyalarla aydınlatıldı.

İstanbul Müftülüğü, enderun usulü ve hatimle teravih namazının kılınacağı, itikafa girileceği, Sakal-ı Şerîf’in ziyaret edileceği, mukabelelerin yapılacağı ve 7 gün 24 saat açık tutulacak camileri yayımladı. Buna göre, İstanbul’da ramazan boyunca 144 camide hatimle teravih namazı kılınacak. Osmanlı sarayında âlimlerin yetiştirildiği Enderun Mektebinde ortaya çıkan, uzun teravih namazlarını ilahi, salavat ve tekbirlerle güzelleştiren enderun usulü teravih bu yıl kentteki 81 caminin bazılarında her gün, bir kısmında ise belirlenen tarihlerde kılınacak. 302 cami, ramazanın belirli günlerinde Sakal-ı Şerîf’e ev sahipliği yapacak. Toplam 194 camide de Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirmek isteyenler itikafa girebilecek. 92 cami, ramazan boyunca 7/24 ibadete açık tutulacak. 96 camide ise mukabele, seçkin hafızlar tarafından okunacak, vaizler cüzün özet tefsirini yapacak.

İstanbulda coşkulu ramazan! 144 camide hatimle teravih namazı kılınacak

ESENLER 'ALO İFTAR HATTI' İLE SOFRA KURACAK

Esenler Belediyesi, 150 bin kişiyi iftarda ağırlayacak. İftar vaktinin trafiğin yoğun olduğu saate denk geldiğini, bu yüzden çorba çeşmelerinden 120 bin bardak çorba dağıtacaklarını belirten Başkan Tevfik Göksu, “İftarlık hazırlayamayanlar için “Alo İftar” hattımızla evlerde sofralar kuracağız. İlçedeki 12 camide “askıda iftar” uygulamasını başlattık. Gazze’de 10 bin kişiye iftar vereceğiz. Ayrıca her gün 100 gencimize İstanbul’un tarihî ve kültürel mekânlarında iftar yaptıracağız. Sosyal marketimizde destek kartı ile imkânı olmayanların yanında oluyoruz. Kadir Gecesi’nde ‘10 bin hatim, 100 bin dua’ programı sonrası umre çekilişi yapacağız” dedi.

İstanbulda coşkulu ramazan! 144 camide hatimle teravih namazı kılınacak

370 CAMİ GÜL SUYU İLE YIKANDI

Fatih’teki 370 cami gül suyuyla yıkandı. “Burası tarih ve kültür şehri” diyen Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, tüm İstanbulluları ışıl ışıl düzenledikleri Topkapı Meydanı’ndaki etkinliklere davet etti.

KARAGÖZ DE PAMUK ŞEKER DE VAR

Bağcılar Belediyesi, bi dolu ramazan etkinliği planladı. Belediye fuaye alanında Osmanlı macunu, şerbeti, Karagöz-Hacivat, Nasreddin Hoca buluşmaları, patlamış mısır ve pamuk şeker olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası