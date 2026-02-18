1.500’ün üzerinde firma, 25 binin üzerinde görüşme, 150’den fazla imza töreni… Hedef büyüdü, konsept yenilendi. Birçok rekora hazırlanan Savunma ve havacılık buluşması SAHA 2026, İstanbul semalarında ‘World Drone Wars’a (Dünya Drone Savaşları) ile başlayacak.

YEŞİM ERASLAN - Katılım, ticari hacim gibi birçok açıdan rekorlara imza atacak olan fuar, bu sene ilklere de sahne olacak.

İstanbul Fuar Merkezi’nde 5-9 Mayıs tarihleri arasında kapılarını ziyarete açacak olan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA 2026 için hummalı hazırlık sürüyor.

Canlı gösterilerin ön planda olacağı SAHA 2026 dünya çapında ilk kez gerçekleştirilecek “World Drone Wars” organizasyonuyla adını fuar tarihine yazdıracak. FPV drone alanı, insansız kara araçları mücadele sahası ve robot yarışmaları gibi faaliyetlerin yer alacağı fuara, katılımcı ülkeler, askerî veya sivil takımları ile katılabilecek. Yarışlara 10-15 ülkenin drone takımları ile katılması bekleniyor.

2024’te 6 milyar 189 milyon dolarlık sözleşme portföyüne imza atılan fuarda rakamın bu yıl 8 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. 140 ülke temsiliyeti, toplamda 150 binin üzerinde ziyaretçinin gelmesi planlanan fuar kapsamında TCG ANADOLU gemisi de 6-9 Mayıs tarihlerinde Sarayburnu’nda demirleyecek.

UZAY TEMASI ÖNE ÇIKACAK

Avrupa’da benzer fuarlar arasında ilk üç arasında olan SAHA 2026’da uzay teması öne çıkacak. “Space Dome” alanında astronotlar ve bilim insanları konuşmalar yapacak. Organizasyon komitesi, Türkiye’nin 180’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği savunma sanayisi ihracatını daha da genişletmeyi hedefliyor.



