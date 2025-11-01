TRT 1 ekranlarının yeni sezon dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, Karadeniz’in fırtınalı kıyılarında geçen tutkulu bir aşk ve gerilim dolu bir hesaplaşmayı ekranlara taşıyor. Dizide ilk 4 bölüm geride kalırken, "Taşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM NEDEN YAYINLANMADI, NEREDEN İZLENİR?

Taşacak Bu Deniz, her cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor.

Dizinin 4. bölümünün 31 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmamasının ardından, "Taşacak Bu Deniz 4. bölüm neden yayınlanmadı, nereden izlenir?" soruları gündemdeki yerini koruyor.

Dizide ilk 3 bölüm TRT 1'in resmi internet sitesi ve YouTube kanalı üzerinden yayınlandı. 4. bölümün de aynı şekilde TRT 1'in resmi kanalları üzerinden yayınlanması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi seyirciye sunuyor.

Hikayede, bu çatışma ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler ile aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikayeye dönüşüyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.