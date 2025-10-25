TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı dizi, Karadeniz’in fırtınalı kıyılarında geçen tutkulu bir aşk ve gerilim dolu bir hesaplaşmayı ekranlara taşıyor. Peki, Taşacak Bu Deniz 4. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

TAŞACAK BU DENİZ 4. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Taşacak Bu Deniz, her Cuma akşamı saat 20.00’de seyircilerle buluşuyor.

Dizinin 3. bölümü 24 Ekim 2025 tarihinde yayınlandı. Yeni bölüm tarihi ise izleyicilerin gündeminde.

Taşacak Bu Deniz dizisinde 4. bölümün 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı belirtiliyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmek bilmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme’nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi seyirciye sunuyor.

Hikayede, bu çatışma ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler ile aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz, dağların sertliği ve denizin fırtınalı atmosferi arasında, aşk, nefret ve hayatta kalma temalarının iç içe geçtiği sürükleyici bir hikayeye dönüşüyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın paylaştığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi güçlü bir duygusal yolculuğa çıkarıyor.