Ramazan ayına sayılı günler kala iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurma, market ve tezgahlardaki yerini aldı. Vatandaşlar hem hurma fiyatlarını hem de çeşitlerini araştırmaya başladı. Peki 2026 Ramazan öncesi hurmanın kilosu kaç TL’den satılıyor, fiyatlarda artış var mı?

Yıl boyunca bulunabilen ancak özellikle Ramazan ayında tüketimi zirveye çıkan hurma için hareketlilik başladı. Başkent başta olmak üzere birçok şehirde esnaf, talebin artmasıyla birlikte tezgâhlarını farklı türlerde hurmalarla doldurdu.

HURMANIN KİLOSU NE KADAR?

Ramazan öncesi açıklanan güncel bilgilere göre hurmanın kilogram fiyatı 150 TL’den başlıyor. Ürünün cinsine, kalitesine ve menşeine göre fiyatlar 950 TL’ye kadar çıkabiliyor. Özellikle Medine hurması gibi ithal ve özel türlerde fiyat skalası daha geniş aralıkta seyrediyor.

Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan'ın AA Muhabirine yaptığı değerlendirmelere göre, bu yıl fiyat artışı beklentilerin altında kaldı. Geçen yıla kıyasla ortalama yüzde 5-6 seviyesinde bir artış yaşandığı belirtilirken, Medine bölgesindeki hurma fiyatında ciddi bir yükseliş olmamasının fiyatlara yansıdığı ifade ediliyor.

KAÇ ÇEŞİT HURMA VAR?

Türkiye’de satışa sunulan hurma çeşitlerinin sayısı 25’in üzerine çıkmış durumda. Özellikle Suudi Arabistan ve Medine kökenli hurmalar yoğun ilgi görüyor. Bunun yanı sıra Irak, Tunus, Mısır ve Ürdün menşeli çeşitler de raflarda yer alıyor. Mevsimine göre yaş hurma seçenekleri de tüketiciye sunuluyor.

Aktarılan bilgilere göre, Medine cinsleri tek başına 20-22 farklı tür barındırıyor. Ramazan ayının yaz ya da kış dönemine denk gelmesine göre tüketici tercihleri de değişiyor. Yaz oruçlarında susatmayan ve daha tok tutan türler öne çıkarken, kış aylarında lif oranı yüksek ve sindirimi destekleyen çeşitler daha fazla tercih ediliyor.

Hurmanın doğru saklanması gerektiği de belirtiyor. Serin ve kuru ortamda muhafaza edilen hurmaların 1-1,5 yıl dayanabildiği, ancak güneş ve nemli ortamların ürün kalitesini olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor. Hurmanın tüketim öncesinde tamamen yıkanmak yerine silinerek temizlenmesinin daha sağlıklı olabileceği belirtiliyor.

